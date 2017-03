Nhamundá, Barreirinha e Faro recebem jogos da Copa Alvorada nesse final de semana

As cidades vizinhas de Nhamundá, Barreirinha e Faro receberão nesse final de semana os jogos de ‘ida’ da Copa Alvorada de Futsal. Os jogos são válidos pela segunda fase da competição que iniciou nesta quinta-feira, 30, em Parintins, no ginásio de esportes Elias Assayag, com a vitória da equipe do Clube da Bola frente o time do Perebás Futsal pelo placar de 4 a 1.

A competição prossegue na noite desta sexta-feira, 31, no ginásio Eduardo Braga em Barreirinha com o duelo esportivo entre The Red Devils, representante local, e Casa Sony. No sábado, 01, o selecionado paraense de Faro enfrenta em casa o Atlético Caburi. Os jogos de ‘ida’ dessa fase termina na cidade de Nhamundá no domingo, 02, no ginásio Ednei Rocha com o confronto entre Atlético Nhamundá e Carmo Parintins.

Sobre o regulamento da competição, o coordenador do evento Neucelino Santarém explica que “as equipes que vencerem nesse primeiro confronto, independentemente do placar, jogarão por um empate na próxima partida para se classificarem para a semifinal. Se ambas equipes vencerem em ‘casa’, a vaga será definida nas penalidades”.

O segundo confronto dessa fase, acontece em Parintins na noite de terça-feira, 04, com os jogos entre Perebás Futsal e Clube da Bola, The Red Devils contra Casa Sony e tem continuidade na semana seguinte, terça-feira, 11, com o desafio entre Atlético Caburi versos Faro e Carmo Parintins contra Atlético Nhamundá.

Kedson Silva/ JI

