O jovem Neto Simões (E), popularmente conhecido como “Pizza” foi anunciado na noite de hoje, terça-feira (04) o novo pajé da Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso.



O anúncio foi feito pelo próprio presidente azul e branco, Babá Tupinambá durante à festa temática de apresentação do tema “A Poética do Imaginário Caboclo”, escolhido pela nova diretória para resgatar o título em 2017.

Neto Simões comentou que sabe da responsabilidade de ser escolhido o novo pajé, porque o Waldir Santana tem mais de 30 anos defendendo com garra esse item, além da sua dedicação ao Boi Caprichoso. “Vou carregar comigo essa responsabilidade, a nação Azul e branca pode ter a certeza que vou dar o meu melhor dentro da arena e também ser um item nota 10”, afirmou o novo pajé azulado.

Sobre a escolha, Neto diz que “eu não esperava, me convidaram para vim na festa de lançamento do tema e fui anunciado como novo pajé. É com muita emoção, não tenho nem palavras para descrever o tamanho da minha alegria”.



Simões já participa de festivais folclóricos como pajé nas cidades vizinhas próximas à Parintins há mais de seis anos, diz está realizando um sonho e reafirma está preparado para defender o item.

Kedson Silva/JI

