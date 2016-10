Nelson Campos quer bloqueio de recursos do Poder Executivo

Ele declarou apoio à manifestação pacífica realizada por cidadãos parintinenses na Galeria da Câmara, os quais cobram melhorias no setor da saúde

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro, o vereador Nelson Campos (PRTB) declarou apoio à manifestação pacífica realizada por cidadãos parintinenses na Galeria da Câmara, os quais cobram melhorias no setor da saúde. Segundo Nelson Campos, o Poder Executivo precisa ter o bloqueio de recursos imediatamente, pois os setores públicos vivenciam o caos.

“Hoje nós temos a presença do povo na Galeria para cobrar principalmente melhorias no atendimento à saúde no município de Parintins. Como presidente da Comissão de Saúde nesta Casa sempre levantei a bandeira da melhoria dos serviços prestados à saúde. Cobramos, nos pronunciamos e trouxemos para esta Casa a discussão, denunciamos os desmandos ao Ministério Público Federal e Estadual. Esse é o papel do vereador, de trazer para a discussão, acompanhar a situação e isso eu tenho certeza do dever cumprido”, frisou.

O parlamentar destacou cobrar o funcionamento dos quatro Postos de Saúde que, segundo ele, o prefeito não queria concluir e foi obrigado a finalizar as obras. “Provamos que o dinheiro estava na conta, faltavam apenas alguns detalhes, e conseguimos junto ao Conselho Municipal de Saúde regularizar as pendências que existiam e cobramos do prefeito a conclusão dos postos. Lutamos por vários anos até que ele inaugurasse o Posto de Saúde do bairro Santa Rita. Depois inaugurou também o do Palmares, mas até hoje o posto do São Vicente continua abandonado e como símbolo do desprezo e do despreparo desse governo que aí está”, afirmou.

Segundo Nelson Campos, três ações já foram protocoladas por ele no Ministério Público Federal em Manaus no dia 18 de maio de 2015. Ele pede, nesses documentos, um posicionamento do Prefeito de Parintins.

“Infelizmente a nossa justiça também é lenta e a ação continua no MPF, mas toda vez que ligamos para saber um posicionamento a informação é de que solicitaram informações da Prefeitura e do Governo do Estado e aguardam essas explicações. Esse processo vai continuar, mesmo o senhor prefeito saindo ele vai continuar respondendo o porquê desse descaso com relação às Unidades Básicas de Saúde e o porquê de se ter feito uma licitação no valor de mais de 11 milhões de reais, ainda em dezembro de 2014, para aquisição de medicamentos quando todos nós sabemos que não há remédios nem nas Unidades Básicas de Saúde nem nos Hospitais. Espero que com a pressão popular possamos tomar a melhor atitude ou também entrarmos com uma ação civil pública para bloquear os recursos e para que a justiça possa fazer a liberação e beneficiar a nossa população, porque o município foi abandonado em todos os setores públicos”, finalizou Campos.

O vereador Rai Cardoso (PMDB) foi enfático ao dizer que o Prefeito Municipal de Parintins “perdeu a vergonha na cara” e está desviando os recursos públicos do Poder Executivo. Cabeça frisou a importância do afastamento imediato do Prefeito e do Vice-prefeito por instalar o caos em Parintins. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro.

“Agora chegou a hora de darmos um basta nisso. Chegou ao ponto que ele perdeu a vergonha na cara e está raspando tudo dentro da prefeitura. E hoje são 10, o Ministério Público pode ir na prefeitura porque ele vai roubar o dinheiro do dia de hoje. Ele não está nem aí não. Por que vocês acham que ele está demitindo todo mundo? Para sobrar dinheiro para ele, porque está acabando o mandato e ele sabe que não vai mais ter segunda chance, nem pintado de ouro. Agora, o povo está esperando uma resposta nossa e essa resposta é afastar o prefeito. Eu sou a favor do afastamento”, frisou.

O peemedebista também pediu a manifestação urgente do Ministério Público perante essa situação. “Cadê o Ministério Público que não se manifesta? O cara está levando dinheiro adoidado daqui. Acredito que chega já do povo sofrer. Então, eu convoco a população para vim nesta terça-feira (11) para a Câmara”, disse.

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) declarou ser a favor do afastamento do Prefeito e do Vice-prefeito de Parintins. “Vamos analisar toda documentação que se faz presente pelo caos que vem se instalando na questão das demissões e da saúde. Na minha opinião, se tiver que sair o Carbrás, que saia o Carbrás e o vice, porque o vice também foi omisso em muitas questões. Então, que saiam os dois”, afirmou.

A vereadora do PROS agradeceu os 1.127 votos obtidos nas eleições municipais de 2016. Ela agradeceu o carinho, a admiração e a confiança do povo parintinense, tanto da sede do município quanto da zona rural, com o seu trabalho neste parlamento.

“Gostaria de agradecer a toda minha família pelo apoio dispensado para a conquista desse sonho. Mãe, pai, minha avó, irmãos, tios, tias, primos, primas, enfim, vocês foram os pilares dessa caminhada, com certeza foram minha fortaleza. Também queria agradecer a todos os meus amigos e colaboradores, os quais juntaram-se a mim nessa caminhada sempre com palavras de apoio e carinho”, disse.

Ao povo parintinense, ressaltou que o seu terceiro mandato, assim como foi o primeiro e está sendo esse, será de trabalho árduo, sendo a representante legal de todos. “Continuarei sendo a sua voz para você ter vez, então não tenham medo de cobrar, de buscar informações, de criticar quando tiver que criticar, pois assim ajudaremos unidos a resolver os problemas do nosso município. Continuarei sendo sua defensora nos interesses da coletividade em Parintins”, afirmou.

Vanessa Gonçalves frisou que a partir de 2017 terá uma nova missão, a qual o povo lhe confiou, por isso enfatizou a cada um dos seus colegas vereadores, tanto aos vereadores reeleitos quanto aos novos vereadores, que estará aqui para somar, para compartilhar com todos na busca do progresso e do desenvolvimento dessa terra. “Quero nesta Casa Legislativa a atuação de vereadores comprometidos com os interesses do povo parintinense”, destacou.

Na oportunidade, a parlamentar parabenizou o prefeito eleito de Parintins Bi Garcia, o qual obteve trinta mil, novecentos e setenta votos, ou seja, 63,20% dos votos válidos. “Quero dizer ao prefeito Bi Garcia que estaremos juntos e unidos no dia a dia do município, conhecendo as reais demandas da população parintinense e os problemas que impedem que as políticas públicas atinjam os seus objetivos. A ele nós desejamos boa sorte e um bom trabalho em Parintins a partir de 2017”, adiantou.

Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro, o vereador Juliano Santana (PDT) ressaltou alertar na Tribuna da Câmara as dificuldades enfrentadas pelos parintinenses geradas pela atual administração. Petro Velho afirmou que o pedido do Legislativo de afastamento do Prefeito e do Vice-prefeito é plausível, pois Parintins vive o caos nos setores públicos.

“Quem nos acompanha na Tribuna da Câmara sabe que há dois anos e meio nós estamos falando dessa desastrosa administração que aí está. Tenho apresentado em meus discursos provas e fatos dos desvios dos recursos da educação, haja vista ser presidente da Comissão de Educação desta Casa. Existe uma denúncia na Câmara Municipal de Parintins a respeito dos desvios dos recursos públicos do município de Parintins que pede o afastamento do Prefeito e do Vice-prefeito, porém é lamentável que existam algumas orientações para que não possamos dar uma resposta positiva à população de Parintins. Esse rapaz continua saqueando os cofres do município e demitindo, mas eu pergunto: será que mais vidas precisarão ser ceifadas no Jofre Cohen por falta de profissionais e medicamentos para que essa Casa dê uma resposta positiva à sociedade parintinense?”, indagou.

Segundo Petro Velho, o Prefeito de Parintins deve ser afastado do cargo por desvio de recursos públicos e o Vice-prefeito por omissão. “Não podemos deixar ele matar mais pessoas, como vem fazendo. Não podemos deixar ele roubar mais o dinheiro da população durante os próximos três meses. Só da educação, pelo FUNDEB, vai bater a casa dos dez milhões de reais. É isso que nós queremos? Esse rapaz é corrupto e desumano, o qual se instalou em Parintins para tentar acabar com o sonho do parintinense, e o seu vice é omisso”, concluiu.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) lamentou o sofrimento diário do povo parintinense por conta do Prefeito de Parintins derrapar na lama da corrupção e da incompetência administrativa. Maildson Fonseca declarou voto favorável ao afastamento imediato do Prefeito e do Vice-prefeito de Parintins. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro.

“O povo é quem mais tem sido penalizado por causa dessa administração. O povo é quem deve ser ouvido, diante dos fatos. Povo este que foi enganado em 2012 quando permitiu que esse cidadão assumisse a Prefeitura de Parintins. Esta Casa tem a responsabilidade sim de tomar para si essa briga, porque nós somos representantes do povo. Nós somos a favor que de imediato seja afastado o prefeito e o vice-prefeito dessa cidade. Um pela desmazela administrativa, pelo grande mar de corrupção e pela forma de tratar o povo com desprezo, pela forma de roubar os cofres públicos descaradamente, pela forma de fraudar licitações, de permitir que sejam feitas prestações de contas com notas fiscais falsas, pela forma de ter criado empresas fantasmas e ter se aliado a elas. Esse rapaz não merece continuar na prefeitura nem mais um dia, porque ele abandonou a saúde, a educação e a cidade por inteiro. E o vice-prefeito é omisso, é alguém que não fez jus ao salário que recebeu durante esse tempo todo”, disparou.

De acordo com Maildson, tanto a pessoa que comete um crime quanto aquele que é omisso são culpados e devem pagar por seus atos. O parlamentar também pediu para a população parintinense solicitar ajuda do Ministério Público, para que este se manifeste diante dessa situação. “Precisamos tirar de vez esse mal que está em Parintins. Senão, daqui para frente não vai ser só aula que vai parar dia 19, mas Parintins toda vai parar. Ele não quer saber o que vai acontecer, quer acima de tudo olhar para o seu bolso e aumentar o seu índice de riqueza”, finalizou.

O vereador Mateus Assayag (PR) enumerou as manifestações pacíficas realizadas no Legislativo pelos mototaxistas; professores; transportadores escolares; funcionários do Hospital Jofre Cohen; servidores efetivos da Prefeitura; alunos da Universidade do Estado do Amazonas, enfim, pelas várias categorias que lutam contra os descasos da atual gestão municipal. Mateus afirmou que o Chefe do Executivo é inoperante. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de outubro.

“A Câmara tem recebido nos últimos anos várias manifestações. A da saúde, por exemplo, é a segunda ou a terceira movimentação forte que já é feita. Sempre somamos forças nessa luta que não é apenas da Câmara nem da população, mas sim de todos. Lutamos contra as dificuldades e os desmandos dessa política que fez Parintins retroceder anos e anos. Estamos desde o dia 1º de janeiro de 2013 combatendo os desmandos da atual administração em todos os segmentos: infraestrutura, educação, saúde, etc. Estamos combatendo o atual governo que vem trazendo prejuízos diários para a população de Parintins”, afirmou.

Mateus Assayag falou que há alguns meses estava preocupado com a possibilidade do afastamento do Prefeito e do Vice-prefeito de Parintins. Segundo ele, a briga jurídica nesse processo traria prejuízos ainda maiores aos parintinenses. Contudo, disse ele, seu pensamento hoje é diferente.

“Meu pensamento é outro, principalmente depois das ações tomadas pelo prefeito de forma altamente irresponsável, e visando apenas o benefício próprio, de prejuízos para a saúde. Hoje a situação é crítica, pois já foram demitidos os médicos; já foram reduzidos os salários dos profissionais; os médicos especialistas já não têm mais; os Postos de Saúde da cidade e da zona rural estão fechando suas portas; enfim, recebi também a informação que dos 27 dentistas só já tem oito. A estrutura física de medicamentos dos hospitais também não precisa nem falar. Sou a favor que saiam os dois, pois não adianta sair um e ficar outro que teve a oportunidade de consertar e lutar contra os desmandos do prefeito e não fez. Foi omisso”, destacou Assayag.

