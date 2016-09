“Apesar das dificuldades, fizemos nosso papel, porque o nosso compromisso é com o povo de Parintins”, afirma Nelson Campos

O vereador Nelson Campos, candidato a reeleição pelo PRTB diz que fez o seu papel na luta em favor do povo de Parintins nesses quatro anos de mandato na Câmara Municipal de Parintins. “Mesmo com as dificuldades por ser oposição, fizemos o nosso papel, porque o nosso compromisso é com o povo de Parintins, por isso estou colocando novamente meu nome à disposição, para o trabalho continuar”, destacou.

Formado em Letras pela UEA, empresário e bancário aposentado da Caixa Econômica Federal, o candidato do PRTB comentou que “tenho a felicidade de ser muito bem recebido nas visitas e nas reuniões. A população entendeu que o meu compromisso é com o povo. No meu mandato no Legislativo procurei fazer política voltada exclusivamente para os interesses da população”.

Dentre seus vários projetos, Campos citou a importância da lei que cria a Comissão Multidisciplinar na prevenção de crianças, jovens e adolescentes com relação às drogas, roubos, principalmente dentro das escolas. “Eu criei esse projeto que visava ajudar a criança, a família, a escola e a comunidade, infelizmente o prefeito atual não botou em prática. Espero que nessa próxima gestão possamos implantar esse projeto que com certeza vai ajudar na prevenção contra as drogas nas escolas principalmente”, informou.

Trabalhos na Câmara Municipal

O Candidato à reeleição diz ser um vereador atuante, destacando dentre seus trabalhos, a luta em favor dos mototaxistas quando o atual prefeito quis acabar com a classe, assim como o não fechamento do Mercado Central, além da fiscalização na aplicação de recursos vindos para a Prefeitura. “Fiscalizando, descobrir que os recursos estavam disponíveis e cobrei o atual prefeito na conclusão e no funcionamento das quatro Unidades Básicas de Saúde (Santa Clara, Palmares, São Vicente e Paulo Corrêa), assim como a retomada da construção da Praça Poliesportiva e cultural no bairro da União”.

De acordo com o Empresário, foram feitos três denúncias ao Ministério Público Federal com relação à licitação para a aquisição de medicamentos, melhoria da lixeira pública e Restaurante Popular. “Sabemos que esses recursos não foram aplicados, além da retirada de todo o equipamento do Restaurante Popular. Fiscalizamos, levamos para a tribuna, discutimos e o não teve solução, acionei o Ministério Público, agora ele vai responder judicialmente”, comentou.

Kedson Silva/JI