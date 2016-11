NEGOCIATA DE MILHÕES EM ANDAMENTO. PROMOTORIA E CÂMARA PRECISAM SE POSICIONAR

Não é possível que as autoridades permitam um assalto ao erário público (Foto: Divulgação)

Está em Parintins um empresário de Manaus que está negociando a compra de uma partida de couro de boi com o Matadouro Municipal. Referido empresário veio ver a qualidade do couro e fechar a negociação. Nada contra. Só tem um detalhe importantíssimo.

O couro do matadouro não é propriedade particular. Não é do prefeito nem do administrador. É do município. Portanto, qualquer negociação tem que ser feita com o conhecimento da Câmara Municipal e o dinheiro depositado em uma conta do município.

Cumpro aqui o dever de alertar os senhores vereadores e o Ministério Público Estadual de que está em andamento uma negociação, sem o conhecimento e autorização da Câmara Municipal, que beira a casa de alguns milhões de reais.

Não é possível que as autoridades permitam uma negociata dessas em prejuízo ao erário público.

Tadeu de Souza

www.tadeudesouza.com.br

Comentários

comentários