O vereador e candidato a reeleição, professor Maildson Fonseca (PSDB) avaliou como satisfatória a sua atuação frente a Câmara Municipal, sendo esse um fator importante que o levou a disputar mais um pleito. “Eu me sinto muito satisfeito por ter sido leal ao povo. Não me vendi, não comercializei meu mandato, não me envolvi em escândalos de corrupção, simplesmente procurei trabalhar de forma como se deve agir um parlamentar. Portanto acredito que mereço retornar a Câmara Municipal para que possamos novamente trabalhar em favor do povo de Parintins”, manifesta.

Maildson comenta que “hoje, Parintins tem mais de 200 candidatos a vereador para 11 vagas na Câmara Municipal e que essa política seja de propostas, de ideias, de solidariedade a esse povo que necessita resgatar sua dignidade, visto que nós últimos quatro anos foram de tragédia social em virtude dessa administração irresponsável o qual o povo não é culpado por ter votado nesse rapaz, a culpa é dele (Carbrás) por não ter a competência de ser um bom administrador, visto que pegou uma Prefeitura organizada, mas não soube trabalhar”.

Na Câmara Municipal

O tucano frisa que foi um vereador que atuou sempre em favor da população com lealdade ao mandato que lhe foi conferido. “Fiscalizei, denunciei na tribuna da Câmara e no Ministério Público, mas muitas das vezes, em muitas denúncias sérias não foi dada a devida atenção pelos demais parlamentares, então estendemos essas denúncias ao MP e aguardo que muito em breve, vários resultados judiciais estarão acontecendo contra essa administração”, relatou.

Novos Projetos

O Candidato que caminha junto com Bi Garcia, diz que “vamos resgatar projetos que foram apresentados e deixados de lado, como a proposta da alimentação escolar ser comprada na própria comunidade, incentivando a produção, gerando recursos financeiros para a comunidade, além do cardápio ser inserido nos hábitos alimentares dos alunos. Outro projeto é o remanejo da LOA para a construção de alojamentos para os professores, assim como o resgate do calendário escolar de acordo com a realidade de cada região, além do diário-digital ao professor e da implantação do Horário Trabalho Pedagógico, HTP”.

Ele destaca ainda as parcerias com as Associações para que dessa forma a luta seja íntegra e persistente, continuando os trabalhos frente às questões sociais, em favor dos parintinenses.

Campanha

O Professor enaltece que está trabalhando bastante com seus familiares e pessoas voluntárias que abraçaram a campanha e confiam no seu trabalho. “Estamos trabalhando na conquista do eleitor, porque acreditamos na consciência do povo. As propostas políticas é o que deve ser o instrumento para eleger o candidato e não a compra de votos”, finalizou Fonseca.

Kedson Silva/JI