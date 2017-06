Naiara Azevedo na Festa dos Visitantes do Festival de Parintins

Sucesso nacional, a cantora é aguardada com grande expectativa (foto:Divulgação)

Na conversa com os jornalistas locais, o prefeito em exercício Tony Medeiros anunciou que a Festa dos Visitantes será realizada no estádio Tupi Cantanhede. A atração principal é a cantora e compositora de música sertaneja Naiara Azevedo. Outra atração confirmada é a top DJ Karine Larré, que vem a Parintins como um dos principais nomes da música eletrônica brasileira. O evento de recepção aos visitantes contará ainda com apresentações dos bois Caprichoso e Garantido com os levantadores David Assayag, Sebastião Júnior e os apresentadores Edmundo Oran e Israel Paulain.

Além da atração da Festa dos Visitantes, o prefeito em exercício anunciou o repasse de R$ 6 milhões do Estado para a realização da 52ª edição do Festival Folclórico de Parintins. “São R$ 2 milhões destinados aos bois, R$ 2 milhões para a organização e mais R$ 2 milhões para a estrutura do Estado na cidade de Parintins durante o Festival”, completou Tony Medeiros.

Durante a coletiva, Tony Medeiros também garantiu que o Município está dedicado para resgatar os tempos áureos do Festival com investimentos na reestruturação do aeroporto Júlio Belém, melhorias na segurança do trânsito, melhoramento da estrutura turística e diversas frentes de obras para alavancar a infraestrutura da cidade para melhor atender aos visitantes. “Nós estamos nos organizando para que tenhamos um dos maiores festivais de todos os tempos”, pontua.

Para o período festivo, a estimativa da Prefeitura é que Parintins receba de 70 a 80 mil turistas. Pelo aeroporto a expectativa é que cheguem mais de 20 mil pessoas em mais de 150 operações de voos. Todas as vagas em hotéis e pousadas já estão ocupadas e mais de 60% dos ingressos do Bumbódromo já foram vendidos.

