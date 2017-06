Naiara Azevedo é a grande atração para a Festa dos Visitantes nesta véspera de Festival

Naiara de Azevedo Morais, conhecida nacionalmente como Naiara Azevedo, cantora e compositora brasileira de música sertaneja, é a grande atração nacional da Festa dos Visitantes deste ano.

Seu mais recente lançamento “Mordida, beijo e tapa” foi a música mais tocada nas rádios brasileiras no mês passado. O show de Naiara na ilha Tupinambarana terá sucessos como: 50 reais; Ex do seu atual; Avisa que eu cheguei; Vou te trair e Beba mais.

De acordo com a presidente da Comissão Organizadora do Festival, Karla Viana, o evento de recepção aos visitantes contará ainda com shows de Israel Paulain e Sebastião Júnior pelo boi bumbá Garantido, Edmundo Oran e David Assayag pelo Caprichoso e da gaúcha Karine Larré, umas das 10 melhores DJs mulheres do Brasil que vem a Parintins como um dos principais nomes da música eletrônica brasileira.

Este ano o evento promovido anualmente na véspera do inicio do festival, pela Prefeitura do município, acontece dia 29, quinta-feira, no estádio Tupy Cantanhede. A troca de alimentos por ingressos está acontecendo em alguns Supermercados da cidade: Brasileiro, Casa Góes, Céu & Mar, Israel Batista, Limeira e Triunfante.

Serão 2 kg de alimentos por um ingresso. Os alimentos são: açúcar, café, feijão, macarrão, óleo, bolacha cream cracker e leite, que serão doados para instituições de caridade e projetos sociais do município.

