Naiara Azevedo conquista Parintins

Uma multidão compareceu à Festa dos Visitantes 2017, realizada no estádio Tupy Cantanhede na noite de quinta-feira (29). O evento é tradicional na recepção aos turistas que visitam Parintins anualmente no período do Festival Folclórico.

As atrações do evento foram os levantadores de toada dos bois Garantido e Caprichoso, Sebastião Júnior, os apresentadores Israel Paulain e Edmundo Oran, a cantora Naiara Azevedo e a DJ Karine Larré.

A Festa dos Visitantes teve como atração principal a cantora de sertanejo Naiara Azevedo. Em um show que levantou o público presente no estádio Tupy Cantanhede, Naiara cantou seus maiores sucessos e agradeceu a Parintins pela receptividade.

“Foi uma felicidade muito grande trazer o sertanejo para a terra do boi-bumbá. Estou muito feliz desde o momento que cheguei aqui. É uma honra fazer parte desta festa linda, que tem um nome no Brasil inteiro. Vale a pena vir aqui, em Parintins, para conhecer de perto”, destacou.

Para o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a grandiosidade da Festa dos Visitantes demonstra que o Festival Folclórico de 2017 é um sucesso de público, superando os anos anteriores. De acordo com o prefeito, isso é fruto de um trabalho de reconstrução da imagem da festa.

“Nós estamos trabalhando para reconstruir a cidade, revitalizar o Festival Folclórico, profissionalizá-lo e moralizá-lo. Essa é uma responsabilidade muito grande nossa para que a cidade possa se preparar para esse belíssimo espetáculo e atrair cada vez mais turistas”, salientou o prefeito.

A entrada do público na Festa dos Visitantes foi feita por meio da troca de um quilo de alimento não perecível por um ingresso. Toda a alimentação arrecadada será destinada à população ribeirinha castigada pela enchente dos rios de Parintins.

