Nação Azul em festa com lançamento do cd duplo

O novo produto musical do Boi Caprichoso, o CD duplo 2017 “A Poética do Imaginário Caboclo”, com 26 toadas, será apresentado nesta noite de 22/04, na festa de lançamento, no Curral Zeca Xibelão. Gravado no Stúdio Amazonas Arts Produções e prensado na empresa fonográfica Lucas Leão Gráfica, o CD tem a direção musical de Valdenor Filho (Pelado Jr.), técnico de som, Joel Maklouf, e produtor executivo, Carlos Kaita.

Foram 45 dias de produção. A gravação em estúdio reuniu cerca de 25 pessoas no projeto, entre os quais o baixista, Sérvio Túlio, e o violonista, Neil Armstrong, com gravação de metais com músicos de Recife, Pernambuco. Outro destaque ficou por conta da nova equipe de vocal do Caprichoso, formada pelas vozes de Mara Lima, Luciano Brasil, Vanessa Alfaia e Klinger Araújo, com ênfase nas toadas de ritual e lenda.

“Os solos das toadas Touro Encantado e a Estrela de Ouro, ganharam a participação delas, fazendo um grande diferencial”, enfatizou o produtor musical, Valdenor Filho. Mas, o grande diferencial, é a voz inconfundível do levantador de toadas, David Assayag. “David é sempre um espetáculo à parte. Ele é parece vinho, quanto mais velho, melhor”, complementou.

As toadas “Povo Festeiro da Ilha, A Poética do Imaginário Caboclo, toada tema de autoria do compositor Adriano Aguiar, e Barro, Fé e Catedral, de Simão Assayag, Neil Armstrong e Silvio Camaleão, são as apostas do diretor para o Festival Folclórico de Parintins 2017. Com 16 anos na produção musical dos bumbás, Valdenor Filho afirma que o CD é de extrema qualidade. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, informa que nesta primeira remessa são 7 mil exemplares. “Os sócios serão os primeiros a ter acesso ao disco, na sexta-feira, antecedendo a festa de lançamento”, declarou o presidente.

Assessoria de Imprensa Caprichoso

Foto: Alexandre Vieira

Comentários

comentários