Em reuniões realizadas nas comunidades rurais do Maranhão e Bom Socorro do Zé Açu nesta segunda-feira, 5 de setembro, o deputado e candidato a prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), afirmou que um dos maiores compromissos de seu governo será o fortalecimento do setor primário de Parintins.

Para Bi Garcia, o resgate do setor primário é uma alternativa viável para o reaquecimento da economia de Parintins. Em reuniões com os moradores das comunidades visitadas, Garcia e seu vice Tony Medeiros (PSL) firmaram o compromisso de investir fortemente na zona rural de Parintins e fazer da agricultura, pecuária e piscicultura a base da economia da cidade.

Segundo Bi Garcia, a zona rural será uma das principais prioridades de seu governo a partir de janeiro de 2017. “Definimos metas a serem cumpridas e o compromisso com o povo da zona rural. O nosso governo que há de se instalar a partir de 1º de janeiro de 2017 será muito voltado para o setor primário. Portanto, voltado quase que exclusivamente para a zona rural de Parintins”, enfatizou Garcia.

O candidato a vice-prefeito Tony Medeiros exaltou que juntamente com Bi Garcia irá em busca de investimentos em novas tecnologias para o pleno fortalecimento do setor primário de Parintins. “Somente com muito empenho, muito trabalho é que nós podemos mudar e por isso que fico feliz com a proposta do prefeito Bi Garcia de fazer mais investimentos no setor primário”, finalizou.

Daniel Sicsú/JI