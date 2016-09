Enterro da vítima: Foto: Geandro Soares

O enterro da empresária Dioneide dos Santos Leite, 36 anos, aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 16, no cemitério São José, em Parintins-AM (distante 369 km de Manaus), município onde ela morava com a família. Uma multidão participou do cortejo que iniciou na Igreja Assembleia de Deus do Pará.

Dioneide faleceu terça-feira, 13, em decorrência de complicações após uma cirurgia plástica em Puerto Ordaz, na Venezuela. Ela foi operada pelo médico Oscar Furtado, e teve um pulmão perfurado durante uma lipoaspiração, segundo a família. A cidadã chegou a lutar dez dias pela vida, mas não resistiu.

A morte da comerciante gerou comoção na cidade. Familiares estavam muito abalados e preferiram não gravar entrevista no momento.

Geandro Soares

GazetaParintins.com.br