A caminho de se consolidar como a grande manifestação cultural do nosso povo, o carnaval estava enredado num paradoxo brasileiro. De matriz africana, nascido do ritmo trazido pelos escravos, viu-se obrigado pela lei dos brancos a celebrar a história oficial, de princesas e imperadores europeus, generais filhos da elite, efemérides estatais e afins. Até que um artista de origem e formação diferente foi se juntar aos empíricos inventores da folia para redesenhar a festa — e fundar os alicerces do que, no futuro, seria o mais incrível dos espetáculos. O mundo deve tal formulação a um carioca irresistível chamado Fernando Pamplona.

O permanente estado de espírito, que conjugava ironia, inteligência e simpatia em doses perfeitas, foi cevado num Rio antológico, balneário ainda pacato, pré-história da megalópole do século XXI. Nele, a boêmia passeava na ingenuidade da carona no estribo do ônibus até Copacabana e em bares como o Vermelhinho, no Centro, endereço de encontros com Drummond e Portinari.

Inspiração, como se vê, jamais faltou. Artista plástico, cenógrafo e professor (da Escola de Belas Artes), daqueles que transformam alunos em discípulos, Pamplona inaugurou uma era de enredos no desfile, levando diversidade aonde antes havia a mesmice. No bojo, revolucionou a estética de alegorias e fantasias, revelando um grupo de talentosos seguidores — entre eles, o maior carnavalesco de todos, Joãosinho Trinta.

Todas as novidades foram temperadas pelo mais ardente dos sentimentos: a paixão que move os melhores sambistas. Pamplona recusou-se, a vida inteira, a receber um tostão pelo trabalho, desenvolvido numa única escola, o Salgueiro do seu coração.

— Jamais ganhei com o carnaval. Ao contrário, botei muito do meu — confirmou, em entrevista em janeiro.

Ao fazer da vermelho e branco um laboratório de preciosidades, ganhou cinco carnavais, começando por 1960, o do enredo “Quilombo dos Palmares”. Nunca uma escola tivera a ousadia de ir além das fronteiras da história oficial até o Salgueiro passar pela Rio Branco com sua versão do lendário refúgio dos escravos na Capitania de Pernambuco.

Incentivo perfeito ao trabalho de jovens prodígios como Rosa Magalhães, Maria Augusta e Lícia Lacerda, todos da Belas Artes. Além deles, Pamplona tinha um braço direito brilhante, Arlindo Rodrigues, responsável por importar Joãosinho Trinta do Teatro Municipal. (Anos mais tarde, o mestre recrutou, para o trabalho na folia, um cenógrafo da TVE chamado Renato Lage.)

Relação de amor e ódio

A dedicação e as vitórias garantiram o prestígio com sambistas como Laíla, o mítico diretor de harmonia, hoje na Beija-Flor. Nascido na classe média, branco, Pamplona virou um deles, apóstolo da mistura mais carioca. E seguiu pela vida ligado ao carnaval, numa relação de amor e ódio — visceral, como convém. Apos deixar o Salgueiro, em 1978, reinventou-se como comentarista nas transmissões da finada TV Manchete.

Foi o tempo de um observador aguçado, excessivamente crítico, quase desgostoso, com novidades como a Passarela do Samba. O tom encarnado não afetou o amor pelas escolas, expresso no comentário extasiado no Desfile das Campeãs de 1989, do mítico enredo do lixo, da Beija-Flor de Joãosinho. Quando os componentes começaram a arrancar o plástico que cobria o Cristo mendigo por determinação judicial (o que poderia levar Joãosinho à cadeia), o mestre berrou, gutural, no microfone: “Eu vou preso com você, João! Eu e o público do samba, que está assistindo ao maior desfile da História!”

Amor maior, só por Zeni, a bailarina que conhecera numa viagem adolescente a Ouro Preto e foi sua mulher por quase 70 anos. Eles tiveram três filhas e construíram uma relação de intensa cumplicidade, vivida, nos últimos anos, num confortável apartamento em Copacabana e na casa de Itaipava, endereço do exílio a que Pamplona se obrigava no carnaval (sem tirar o olho da Sapucaí).

Nos últimos anos, os dois saborearam juntos as muitas homenagens a ele. Numa delas, pouco antes do desfile de 2013, no evento “Carnaval histórico”, promovido pelo jornal “Extra”, criticou os sambas acelerados de hoje e desafiou a plateia: cantaria uma composição antiga, mas que, no ritmo certo, todo mundo conhecia. À capela, com sua voz grave, entoou “Vem chegando a madrugada” (de Zuzuca e Noel Rosa de Oliveira), e o coro surgiu espontâneo, para dar razão ao mestre.

Lamento de amigos

Fernando Pamplona morreu neste domingo, um dia após completar 87 anos, vítima de um câncer raro no fígado. Segundo Zeni, o diagnóstico veio há um mês. Pamplona teve alta do Hospital São Lucas e morreu em casa, com a família.

— Não havia mais o que fazer — disse a viúva, muito emocionada.

Amigos e artistas que conviveram com Pamplona, enterrado neste domingo no Cemitério de São João Batista, lamentaram a sua morte. A carnavalesca Maria Augusta ressaltou sua influência:

— Foi esse professor quem me levou para o carnaval, foi ele quem me deu a direção.

Os ensinamentos do mestre também foram lembrados por Rosa Magalhães:

— Foi meu professor… Tinha uma paixão muito grande pelo carnaval.

Laíla lamentou a perda de um amigo:

— Trabalhei muitas vezes com ele. Foi uma pessoa que contribuiu para esse espetáculo que virou o carnaval do Rio.

POR AYDANO ANDRÉ MOTTA

Fernando Pamplona, ‘o pai de todos’, em foto de 17/12/2012 / –

Thiago Lontra / Agência O Globo