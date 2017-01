Mocambo empossará vereador e receberá ações da Prefeitura

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Localizado a 60 km da sede de Parintins, o Mocambo do Arari receberá no próximo sábado (07) o prefeito Bi Garcia (PSDB), vice-prefeito Tony Medeiros (PSL), secretários e vereadores para a posse do mocambense, Renei Serrão (PR), como vereador.

Eleito como o primeiro representante do Mocambo na Câmara Municipal de Parintins, Serrão afirma que trabalhará para todos e não somente pelo distrito.

“Sou vereador do município de Parintins e farei de tudo para trabalhar em parceria para ajudar o prefeito a reconstruir nossa cidade. Temos que devolver a verdadeira Parintins ao nosso povo e estaremos junto com o prefeito Bi nesse governo que terá o foco de desenvolver a zona rural através do setor primário”, enaltece Serrão.

A expectativa da organização da posse é que toda a população do Mocambo do Arari se mobilize para a solenidade.

Ações

Além da posse a equipe da Prefeitura de Parintins fará a verificação das demandas da comunidade para executar ações diretas para resolvê-las. Dentre os trabalhos necessários no distrito está a reconstrução de uma parte da contenção na orla, que liga o centro da comunidade ao bairro. Uma equipe da secretaria de obras composta por engenheiros verificou in loco a situação do local para fazer um relatório da situação e planejar ações a serem executadas.

Segundo o secretário de Obras, Mateus Assayag, a equipe constatou que houve um desmoronamento que compromete a contenção de um barranco. Assayag informa que a área foi isolada para não comprometer a segurança dos moradores.

“Estamos programando uma contenção no estilo rip rap para paralisar o desabamento que existe na área. Toda a área foi isolada pela nossa equipe e iremos planejar as ações e mobilizar aproximadamente 15 pessoas para reconstruirmos a contenção”, explica.

Coordenadoria de Comunicação

Comentários

comentários