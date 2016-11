Mobiliário de gabinete da Prefeitura é levado para casa do prefeito

As denúncias de que o patrimônio da Prefeitura Municipal de Parintins estão sendo dilapidados tem sido confirmadas. Nesta terça-feira, 1º de novembro, a reportagem do O Jornal da Ilha foi informada sobre o desvio de bens públicos do prédio do executivo parintinense.

Segundo o que foi repassado por uma fonte do JI, na última semana, mais precisamente nos dias 27 e 28 de outubro (quinta e sexta-feira), o gabinete do prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) foi totalmente desmontado e os móveis foram levados embora do prédio que abriga o executivo.

Conforme a denúncia recebida, estantes, mesas e outros eletrodomésticos foram levados do gabinete. Algumas fotos foram enviadas à reportagem, e em uma delas aparece um caminhão transportando alguns dos objetos retirados da antiga sala de Carbrás.

Outra foto enviada flagra o momento exato em que o caminhão fazia o descarregamento o material retirado do prédio da Prefeitura. A imagem mostra o veículo parado por detrás da residência de Alexandre da Carbrás, na rua Caburi, bairro de Djard Vieira, onde os objetos tirados do gabinete foram deixados.

Sobre a denúncia, a reportagem foi informada de que a mesma está sendo averiguada pela comissão de transição de governo que já tem conhecimento do caso e tomará as medidas cabíveis, em vista que os objetos do gabinete são patrimônios da Prefeitura de Parintins.

Daniel Sicsú/JI

Comentários

comentários