Missa marcou início da catequese na Catedral do Carmo

Celebrada pelo pároco Pe. Rui Canto, a paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo realizou na manhã desse domingo, 05, a missa de abertura dos trabalhos catequéticos em 2017. A celebração reuniu no templo sagrado, crianças, catequistas, catequizandos, adolescentes e familiares.

De acordo com o Pe. Rui Canto, “a pároquia organizou essa celebração especial no dia do Senhor para oficializar a abertura da catequese, reunindo os inscritos juntamente com os familiares”. Ele explica que “a partir do próximo final de semana serão meses de encontros, vivência, convivência e partilha, para que eles cheguem no final do ano, conhecendo para alguns e aprimorando para outros a nossa fé, além de proporcionar a comunidade momentos celebrativos, a liturgia, amadurecendo os conhecimentos próprios da orientação cristã”.

Uma das coordenadoras da Catequese, Zelza Campos, informa que a paróquia atende mais de mil pessoas entre crianças e adultos. “A iniciação a vida cristã, esse ano, ela começa a partir 5 anos (ouvinte) e vai até a fase adulta. As pessoas que tem mais de 15 anos de idade e que ainda não fizeram a crisma, estamos atendendo com a catequese para adultos”.

Inscrições

Zelza Campos comentou que a pároquia ainda dispõe de vagas em todas as faixa-etárias, principalmente para as crianças de 5 e 6 anos. “Ao todo atendemos mais de mil pessoas com 29 turmas, variando entre 30 e 35 o número de alunos, divididos entre cerca de 50 catequistas voluntários”, destacou.

Campanha da Fraternidade

Segundo o Pároco da Catedral, a missa também abriu a Campanha da Fraternidade na cidade, simbolizada na missa por mudas de plantas trazidas pelas crianças. “Durante a quaresma a igreja anuncia a campanha da fraternidade, sempre trazendo um tema importante. Esse ano, ela trata sobre os nossos seis biomas, falando sobre a necessidade que temos de trabalhar a preservação do nosso meio ambiente, principalmente nossas florestas. Simbolizado nas mudas de plantas que as crianças trouxeram, nós também estamos dando início ao trabalho da campanha da fraternidade que vai constar no calendário da nossa catequese esse ano”, enaltece.

Agradecimento

Pe. Rui agradece a todos os pais, catequistas voluntários “e ao diácono Marcelo que esse ano conduzirá a coordenação da catequese”.

O Padre pede apoio da comunidade para estar sempre junto, colaborando para que o trabalho seja mais participativo, consequentemente colhendo muitos bons frutos. “Como paróquia vamos continuar todo um trabalho de mobilização, oração, dentre outras atividades do ano vocacional, desejando que a nossa vida corresponda sempre mais ao plano e a vontade de Deus”, finalizou.

