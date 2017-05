Missa marca o início da Peregrinação da Imagem da Virgem do Carmelo

Ontem à noite, o padre Rui Canto, abençoou as imagens que irão percorrer as várias paróquias, escolas, presídio, bumbás, residências, e outros locais durante a peregrinação 2017 em homenagem à grande festa da padroeira da Diocese de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, de 06 a 16 de julho.

A Santa Missa marca o mês de Maria, e no dia 03 de junho a Imagem principal da padroeira segue para Manaus onde ficará até o dia 5 de julho quando retorna à Ilha.

“Foi com muita emoção que recebi uma das réplicas que vai percorrer as paróquias de Manaus”, disse a jornalista Peta Cid, representante do Grupo de Oração Flor do Carmelo, de Manaus.

Padre Rui lembrou ainda que as famílias se unam para esse grande encontro de Maria com a comunidade. “Cada vizinho que tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo ou de qualquer outra santa, que leve na casa do amigo que não tenha e orem um terço”, disse o pároco da catedral.

AVISO:

Alô juventude da Paróquia. JM, JUMAC, FANUEL, CRISMANDOS, ACOLHIDA, VOCACIONAL Vamos mobilizar outros jovens para viver esta experiência de oração!

“Neste domingo a paróquia da Catedral de Parintins estará realizando o retiro vocacional e quem quiser participar é só fazer sua inscrição até sexta-feira na secretaria paroquial no valor de R$5,00.

DOMINGO: Dia 7 de maio. No auditório do SENAI na Estrada Odovaldo Novo, após a exposição Feira Agropecuária. Início às 8h.

Faça já sua inscrição.

Carlos Frazão/JI

