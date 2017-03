Ministério Público propõe que Justin Bieber doe R$ 20 mil ao INCA por pichação

Justin Bieber deixa a cueca aparecendo, debaixo de sua calça de moletom vermelha (Foto: Reprodução Instagram)

O Ministério Público do Rio ofereceu, nesta quarta-feira, um acordo para o cantor Justin Bieber, pela pichação de um muro do Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, em 2013. A proposta consiste em uma multa, no valor de R$ 20 mil, que deverá ser convertida em doação de bens ou alimentos para o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A proposta será avaliada pelos advogados do cantor.

Bieber chegou ao Brasil na madrugada desta quarta-feira e já assinou o mandado de citação, documento em que reconhece oficialmente que está ciente do processo movido contra ele. Uma determinação do juiz pedia que um oficial de justiça esperasse pelo cantor dentro do aeroporto. O acordo foi oferecido pelo MP após a assinatura da citação.

Na semana passada, a Justiça determinou a reabertura da ação movida pelo Ministério Público do Estado contra Bieber. Na época, ele chegou a ser autuado por crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, mas o processo foi suspenso porque o cantor saiu do Brasil e não foi encontrado para assinar o mandado de citação expedido contra ele.

Chegada ao Rio

Em seu primeiro dia no Rio, Justin Bieber evitou ficar recluso no Hotel Fasano e circulou como um simples mortal entre os cariocas, na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio. Nos cliques postados por fãs, ele aparece na companhia de um segurança e deixa a cueca aparecendo, debaixo de sua calça de moletom vermelha.

Bem-humorado, Justin parou e abraçou um grupo de fãs. Ele faz show nesta quarta na Apoteose, no Rio, e terá dois dias de folga por aqui até o show de sábado, em São Paulo.

Gabriela Viana e Marta Szpacenkopf(EXTRA/RJ)

