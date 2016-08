A negação do repasse dos recursos por parte da Prefeitura Municipal de Parintins (369 km de Manaus) não desanimou os brincantes e pequenos artistas do Mini Caprichoso a realizarem a brincadeira na noite de domingo, 28, no lado Azul da Praça dos Bois.

Pedindo valorização e respeito as crianças e jovens, o Mini Caprichoso trouxe para a mesa-arena o tema “Os filhos da floresta”. De acordo com o presidente, Adriano Mourão, “o Mini Caprichoso se apresentou como se estivesse disputando um título. Somente a Lenda Amazônica não foi apresentada, o resto dos itens todos se apresentaram, apesar das dificuldades”.

Ao término da brincadeira de bonecos, as crianças e jovens foram aplaudidos de pé por dezenas de pessoas que acompanharam a apresentação. “É triste ver nossas raízes culturais sendo desvalorizadas. Essa festa tem 16 anos e faz parte do calendário cultural da nossa cidade. Há três anos estã tentando acabar com a nossa brincadeira. Como nos anos anteriores, nos unimos e mais uma vez apresentamos um grande espetáculo”, manifestou Mourão.

Adriano destaca que assim como as crianças, a nossa festa folclórica precisa de mais respeito. Como esse ano não teve a disputa dos Bois Mirins não podíamos deixar de realiza-lá. “Eu sei da importância dessa brincadeira. Foi aqui que eu assim como muitos outros artistas demos os primeiros passos na arte e hoje trabalhamos no galpão do Caprichoso, outros já trabalham em São Paulo e Rio de Janeiro”, destacou o Presidente.

O artista Eddie Klyverton da Silva, de 16 anos de idade, desabafa “estamos com a escolinha de arte e outros projetos sociais paralisados na cidade. Está participando dessa brincadeira, construindo alegorias ou qualquer outro item do Boi é estar longe das ruas fazendo coisas erradas. No barracão, os mais experientes nos ensinam para que a brincadeira continue. Eu sonho futuramente ser um artista do Boi e aqui é a porta de entrada. Eu amo brincar de Boi, principalmente o Mini Caprichoso”,

O jovem artista faz um apelo, “espero que o próximo prefeito olhe para as nossas brincadeiras culturais com mais carinho e lhe dê a atenção e a importância que elas merecem. Mini Bois e Bois Mirins é a base de Garantido e Caprichoso”.

Adriano Mourão agradece a todas as pessoas que ajudaram direta e indiretamente na realização do evento, em especial ao empresário Babá Tupinambá e ao compositor Adriano Aguiar.

O Mini Garantido se apresenta na noite do próximo sábado, 03, na própria Cidade Garantido.

Kedson Silva/JI