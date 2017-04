Michele Valadares distribui ovos de Páscoa para crianças

Tweet no Twitter

Sorriso, correria e muita alegria das crianças dos bairros União e Paulo Correa marcaram a distribuição de ovos de Páscoa feita pela secretária extraordinária Michele Valadares e o filho Gael na tarde deste domingo (16).

Numa visita surpresa, Michele Valadares demostrou amor e carinho com as crianças desses bairros. Meninos e meninas que desejavam chocolate, mas que as condições financeiras dos pais muitas vezes não permitem comprar, realizaram-se.

Foi um momento que significou muito para as crianças, cujos pais, foram abraçar a secretária. “É uma pessoa de um coração grande que gosta de fazer o bem na cidade onde mora”, agradeceu uma mulher que levou o filho para receber o chocolate das mãos do Gael.

De acordo com a secretária, ações desse tipo são uma forma de levar alegria para as pessoas, demonstrar o amor que sente pelas crianças e proclamar o verdadeiro sentido da Páscoa.

SECOM

Foto: Aroldo Bruce

