O candidato a prefeito de Parintins, Messias Cursino, da coligação “Parintins Para Todos 12” PDT/PSB pretende gerar seis mil empregos, no primeiro ano de governo, em 2017, se caso seja eleito prefeito, na eleição do mês de Outubro de 2016.



A discussão sobre a necessidade do reaquecimento da economia de Parintins, afirma Messias, é anseio da população, micros empresários, produtores e pecuaristas que repassaram o pedido, quando Messias caminhou na pré-campanha no mês de junho e julho nas ruas e bairros. Tal meta está ligada diretamente na posição firme do futuro prefeito, em fechar parcerias com os governos estaduais, federal e iniciativa privada. Dessa forma abrir 6 mil postos de trabalho fará girar a economia e consta no plano de governo. “ A cadeia produtiva e econômica é essência para reconstruir a cidade de Parintins do desastre do desgoverno do PSD e PMDB instalado com essa atual gestão. O comércio está parado, os lojistas e micros empresários tiveram de demitir e a prefeitura também demitiu milhares de pais de famílias. A prefeitura aliás é o principal carro chefe da econômica, mas aqui ajudou a afundar o mercado. Vamos gerar esses postos de trabalho”, afirmou Messias.

Indagado sobre a recessão econômica vivenciada nos últimos anos no Brasil, com reflexo no Amazonas e qual fórmula utilizará para cumprir a promessa, Messias é enfático. “Primeiro eu e o meu candidato a vice-prefeito Juscelino Melo Manso (PSB) não estamos trabalhando com promessas. Propomos metas e compromissos a serem cumpridos. Vamos realizar o concurso público de Parintins; vamos fortalecer a infraestrutura do Distrito Industrial onde estão nossas fábricas e movelarias e fazer um trabalho direcionado ao setor primários. A população não precisa mais de um estelionato eleitoral, como fizeram em 2012, com promessas jamais cumpridas. Temos metas. O primeiro dia, após a nossa vitória, sairemos em busca de parcerias estaduais, federal e da iniciativa privada. Até o mês de dezembro de 2017, queremos apresentar os números e mostrar quantidade de vagas abertas no nosso governo”, afirma.

O candidato a vice-prefeito Juscelino Melo Manso, PSB, lembrou que foi o único presidente da Câmara na história de Parintins a realizar concurso público no Legislativo. Dessa forma ajudará a Messias Cursino a realizar o concurso na Ilha Tupinambaraná e articular em Brasília a vinda de recursos para a cidade.

A construção civil e a compra de matérias-primas e produtos do material escolar, transporte escolar, insumos para as secretarias e escolas municipais, serão feitos no mercado de Parintins, o que segundo Messias aquecerá de forma significativa a econômica e estimulará o comercial e empresário a investir na formação e contratação de novos profissionais.

