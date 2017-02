Mercados e feiras abastecidos para o Carnailha

Quem for ao Mercado Central para saborear o café da manhã ou fazer suas compras, vai poder curtir som ao vivo, uma parceria da administração do mercado com os permissionários dos boxes.

O Carnailha de Parintins ganhou novo formato em 2017 e a cidade passou a ser vista como um dos principais destinos turísticos nesta quadra Momesca. Para receber bem os visitantes que estão chegando à ilha e atender a demanda da população, a Prefeitura está redobrando os serviços. O setor de abastecimento é um deles, com mercados e feiras abastecidos para a folia.

Por orientação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, a Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) que tem à frente o secretário Edy Albuquerque, definiu que os mercados e feiras funcionarão normalmente no feriado, abastecidos com carne, peixe e hortifrutigranjeiros. O mercados estarão abertos ao público de 06h às 18h.

De acordo com o subsecretário Lúcio Kimura, 233 animais foram abatidos no Matadouro Frigorífico, disponibilizando 42 toneladas de carne bovina para os açougues e os três mercados da cidade, Central, Mundico Barbosa na Francesa e Lindolfo Monteverde na Baixa do São José.

O peixe também está chegando às feiras da cidade, como nas feiras do Bagaço, do Itaúna e Ponte Amazonino Mendes com oferta das espécies tambaqui, jaraqui, pacu, aracu, mapará , carauaçu, pirarucu (licenciado), bodó entre outros.

Na Feira do Produtor da Rua Boulevard 14 de Maio, na Feira da Francesa e da Brasília ao lado do Mercado Central, o consumidor vai encontrar frutas, verduras, beiju, queijos e a farinha d’água.

Peta Cid/PMP

