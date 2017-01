Membros da Mesa Diretora enfatizam expectativa sobre início dos trabalhos da Câmara

Maildson Fonseca é Presidente, o vereador Beto Farias é Vice-presidente, a vereadora Vanessa Gonçalves é Primeira Secretária e o vereador Afonso Caburi é o Segundo Secretário

Os vereadores Maildson Fonseca (PSDB), Beto Farias (PTN), Vanessa Gonçalves (PROS) e Afonso Caburi (PTB) são os novos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parintins para comandar os trabalhos legislativos no biênio 2017/2018. Maildson Fonseca é Presidente, o vereador Beto Farias é Vice-presidente, a vereadora Vanessa Gonçalves é Primeira Secretária e o vereador Afonso Caburi é o Segundo Secretário.

O Chefe do Legislativo Parintinense Maildson Fonseca destacou a importância do respeito mútuo entre vereadores, funcionários e a população. “Os 11 vereadores farão essa Casa funcionar junto com os demais funcionários. Em nossa administração todos os vereadores terão a oportunidade de sempre debater conosco todas as ações. Quero dizer ao povo de Parintins que esta Casa tem o poder de legislar, fiscalizar e ao mesmo tempo dar a ele a oportunidade de usufruir dos benefícios que aqui serão implementados. A cada requerimento, propositura e a cada lei aqui estabelecida mostram nosso trabalho e o respeito com o povo, sendo nosso principal elo para que Parintins possa ver no Legislativo uma Casa de confiança”, frisou.

O Vice-presidente da Câmara Beto Farias enfatizou a necessidade de organizar o Poder Legislativo para atender a população parintinense com eficácia. “Nós queremos dar um suporte melhor para os vereadores e tudo será organizado juntamente com o nosso Presidente Maildson. Vejo que o Poder Legislativo vai crescer e avançar, devido a essa renovação que foi colocada pelo povo de Parintins. A partir de então começamos uma grande responsabilidade sobre todos e vamos resgatar a imagem do Legislativo Parintinense”, disse.

A Primeira Secretária Vanessa Gonçalves afirmou ter expectativa positiva quanto aos trabalhos da Mesa Diretora e frisou que irá contribuir com o êxito dos atos do Legislativo. “Nós agradecemos o convite e estamos aqui para somar mais uma vez com a Câmara Municipal de Parintins, da qual já fui vice-presidente, presidente e agora estaremos atuando como secretária. Para mim será uma experiência muito grande e um aprendizado também. Queremos ajudar e contribuir com a Mesa Diretora, através de minha experiência”, falou.

O Segundo Secretário Afonso Caburi está otimista com o início dos trabalhos da Câmara Municipal de Parintins e enfatizou atuar com responsabilidade para atender a demanda da população parintinense. “Vamos ter muito trabalho por causa da administração que passou, mas isso é de competência do vereador e temos o compromisso e a responsabilidade de trabalhar para o bem do povo”, destacou.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

