Médicos especialistas promovem 180 procedimentos no final de semana em Parintins

Cento e oitenta procedimentos entre consultas e cirurgias foram promovidos em Parintins durante o final de semana com médicos especialistas do quadro da Prefeitura de Parintins. O neuropediatra Francisco Tussolini atendeu 120 pessoas no sábado e domingo no Hospital Jofre Cohen e Sebastião Marden realizou consultas no sábado na Policlínica Padre Vitório e promoveu cirurgias no Hospital Padre Colombo. Os procedimentos foram agendados durante o mês na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

De acordo com o médico Sebastião Marden, existe em papel de identificar ocorrências de câncer em Parintins afirmando que em caso de detecção é feito o encaminhamento a Fundação Cecon, em Manaus, onde ele mesmo atua. “As pacientes são recebidas por mim onde eu faço todo o rastreio se esse câncer está em outra parte do corpo. Peço os exames todos e aí a gente marca cirurgias”, explicou.

Quanto as cirurgias realizadas em Parintins, ele informa que são procedimentos de patologias benignas de maneira geral. “São casos de nodulectomias, biopsias de nódulos suspeitos, potencialmente mamas acessórias (mamas debaixo das axilas), Ginecomastia que são mamas presentes em homens. Também de maneira eventual tenho feito mastectomias simples quando são retiradas de mamas quando há um tumor grande, mas sem ser radical”, exemplificou.

O neuropediatra Francisco Tussolini falou da satisfação de voltar a Parintins e atender no município que por quatro anos teve sua alta demanda reprimida na área de neurologia. Segundo ele, o prefeito Bi Garcia sabendo das dificuldades que um paciente neurológico passa em Manaus, optou por ter um profissional em Parintins fazendo com que as famílias sejam assistidas sem precisar ir até Manaus. “No caso de uma criança com problema neurológico, é preciso ir o pai, a mãe e a criança, sendo muito alta a despesa. Quando é feito aqui se evita tudo isso”, disse.

Tussolini que atuou como secretário de saúde em Parintins no primeiro mandato de Bi Garcia destacou ainda que a atitude da gestão municipal é extremamente importante, pois na sua opinião, melhora qualidade de vida das pessoas e faz com que o sistema de saúde fique mais barato. “Atendemos em média 120 a 140 pessoas por mês e garanto que a grande maioria fica com os problemas resolvidos aqui mesmo”, salientou.

Foto: Suzi Moura

