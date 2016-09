Há 20 anos trabalhando como servidora pública, Zeila Cardoso é um dos mais preparados nomes entre os candidatos e candidatas que concorrem a uma das 11 vagas à Câmara Municipal de Parintins na eleições 2 de outubro. Zeila Cardoso é candidata pelo Partido Popular Socialista (PPS) e de acordo com ela, “eu estou vindo nessa campanha porque esse município já investiu em mim. Eu tenho 20 anos de vida pública e através dos cargos que tive, me capacitei e me sinto preparada para desenvolver um bom trabalho no Legislativo”.

Graduada em Filosofia e Pós-Graduada em Docência do Ensino Superior pela Ufam, além de Especialista em Projetos e Programas Sócioassistênciais, Zeila afirma que suas propostas são articuladas nos trabalhos feitos em 20 anos de vida pública. “Temos que colocar na nossa cidade um novo padrão político. Também carrego a bandeira da mulher, da luta voltada ao social, a cidadania e principalmente à dignidade”, enalteceu.

Projetos

A Candidata do PPS destaca um olhar diferenciado para o social, levando-o para dentro dos bairros. “Um dos nossos projetos será pulverizar para dentro dos bairros núcleos de formação e qualificação profissional. Parintins já recebeu prêmio como cidade que fomentava a qualificação profissional, levando as pessoas a abrirem seus próprios empreendimentos. Temos que resgatar isso”, manifestou.

A Professora de Filosofia cita ainda a luta na retomada dos projetos que existiam e que deram certo no governo do Bi Garcia, além da articulação junto ao SEBRAE, SENAC e SENAI.

Campanha

Ela comenta que “pelo trabalho que fizemos na área social, meu nome está sendo bem visto. Temos um grupo grande e fortalecido de pessoas que almejam uma inovação, que almejam um novo horizonte para Parintins”.

Cardoso conclui que “estamos vivenciando tempos de mudanças. Tivemos uma crise política Nacional e isso tudo fez com que o eleitor tivesse a possibilidade de refletir. Em cima dessa reflexão estamos levando uma proposta de uma política inovadora, onde o eleitor tem tanta responsabilidade quanto o candidato. Em cima disso, estamos tentando resgatar o voto consciente”.

Experiência

Zeila já atuou como professora de nível médio, fundamental e superior, atuando no Ifam e na UEA. Em 2005 se qualificou na questão social em cursos de desenvolvimento em coordenação de projetos, aprendendo sobre gerenciamento de recursos, fazer cofinanciamentos, a fazer projetos, a desenvolver ações articuladas com o terceiro setor e com as Associações. Os cursos foram realizados em Brasília, Curitiba e Natal.

Em 2013, trabalhou na Assessoria de Planejamento da SEMASDH em Manaus e em 2014 por ser parintinense, veio trabalhar na área social em Parintins. “A partir do meu desenvolvimento na área social eu tive uma visão mais ampla do cidadão, da construção da cidadania e descobrir o verdadeiro papel do educador. A oportunidade que tive de trabalhar na área social me engrandeceu muito”, finalizou a Candidata.

Kedson Silva/JI