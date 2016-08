Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Apostando em propostas “pé no chão”, a jornalista Mayse Garcia considera que seu nome está sendo bem visto na cidade e no interior para ocupar uma vaga na Câmara Municipal a partir das eleições de outubro.

“Promessa todo mundo faz, umas até absurdas. Estou me colocando realmente à disposição com proposta pé no chão, coisas viáveis de fazer, nada de outro mundo”, destacou Mayse Garcia.

Mayse manifesta que “realmente acredito em uma política nova. Estou fazendo um trabalho de base buscando as pessoas, conversando, convencendo que precisamos fazer uma política séria em Parintins, se quisermos ver nossa cidade reorganizada novamente”.

Análise

Formada em comunicação social/jornalismo pela Ufam e Tecnologia em Gestão Ambiental pela UEA, Mayse propõe aos eleitores “fazerem análises qualitativas das pessoas que estão batendo na porta de nossas casas. Precisamos saber se existem projetos, se tem trabalho fixo, se tem algum tipo de atividade social voluntária. Temos que analisar o perfil desses candidatos para saber se eles conhecem as leis que nos amparam enquanto cidadãos e a função de um vereador”.

Cita que “têm pessoas que se candidatam e não têm nem condições de ler um texto na Câmara. São detalhes que temos que analisar como eleitor, porque da nossa decisão depende a vida dos nossos filhos, do transporte escolar, da saúde, do idoso. Gente subserviente a gente não precisa. Vereador tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que estar em cima das necessidades da população, cobrando por ela. Tem candidatos que se elegem derramando dinheiro e depois esquecem o povo”, afirmou.

Compromisso

Ela reafirma que “temos que votar em pessoas que realmente tem compromisso com Parintins, trabalhando pela cidade, tendo como aspectos a família, a rua, o bairro e a cidade, no caso para quem mora no interior a sua comunidade rural, são aspectos que a gente tem que analisar”.

“Essa eleição vai ser difícil. Nenhuma eleição é fácil, mas é nesse momento que a gente decide o nosso futuro, então é muito importante que o eleitor esteja consciente da escolha vai fazer”, destaca.

Apoio a Bi Garcia

“Carrego comigo o nome de Bi Garcia, porque acredito na sua capacidade político-administrativa de gestão, da visão que ele tem e, principalmente, de amor a Parintins. Bi Garcia foi duas vezes vereador, vice-prefeito, deputado estadual e hoje graças a Deus vai voltar a ser Prefeito, porque precisamos de alguém como ele na Prefeitura. Já visitamos 25 comunidades rurais e já fizemos reunião em vários pontos da cidade. A receptividade de apoio é muito grande”, diz Mayse.

Questionamentos

Garcia comenta que foi questionada várias vezes por aparecer somente em tempo de campanha, principalmente no interior. “Sou candidata pela primeira vez, estou no interior para conhecer a sua realidade, porque resido, trabalho e moro na cidade. Estou fazendo isso para não acontecer como na maioria das vezes que certos candidatos se elegem comprando voto e enganando as comunidades rurais”, finaliza.

Kedson Silva/JI