Durante dois dias, a Prefeitura de Maués realizou através da coordenação da Secretaria de Cultura e Turismo, mais uma edição do Festival de Verão.

O evento foi um sucesso de público e superou as expectativas, segundo a coordenação da SETUR. Tom Cleber foi a principal atração dessa edição e lotou a praia Ponta da Maresia.

A praia e o forte calor contribuíram para que muitos turistas e também mauesenses se divertissem durante o dia inteiro, praticando esportes aquáticos radicais, esportes de areia ou apenas se refrescando nas águas do rio Maués Açu. As secretarias municipais estiveram empenhadas para manter a praia um ambiente acolhedor e seguro.

Nas duas noites de festa bandas locais e Djs se revesaram para levar muita musica boa e divertir a todos.

ASCOM MAUÉS