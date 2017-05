Material do Caprichoso apreendido pode ser liberado até o final do mês de maio

O material para a confecção das indumentários e adereços dos módulos alegóricos do Caprichoso, adquirido na China, que foi apreendido pela Receita Federal no Brasil, poderá ser liberado até o final desse mês de maio. A informação é da assessoria de imprensa do Azul.

O Boi-Bumbá Caprichoso é transparente em suas ações. Desde quando ocorreu o impasse com a mercadoria da Associação, adquirida na China, a Nação Azul e Branca sempre foi informada de todos os acontecimentos.

Hoje o Boi Caprichoso se utiliza desta ferramenta, para informar que existe a possibilidade de antecipar a liberação da carga para o fim deste mês de maio.

O Presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, tem se empenhado bastante para resolver a situação e assim a Associação Cultural manter o seu planejamento para o Festival Folclórico de Parintins.

Ao falar sobre o assunto, o presidente do Caprichoso dirigiu as seguintes palavras ao Torcedor Azulado:

Amigos e amigas do Boi Caprichoso

Estamos nos empenhando para firmar o Caprichoso como Forte, Unido e Vitorioso e essa União se confirma com a dedicação de várias pessoas que têm trabalhado para a liberação das mercadorias adquiridas no exterior. Venho de público agradecer a Deus por nos dar paciência, humildade e saúde para que mantivéssemos a nossa luta pelo Boi Caprichoso.

Agradeço também ao vice-presidente, Jender Lobato, que tem me acompanhado nos problemas e me ajudado a encontrar soluções para muitas questões dentro Caprichoso, ao doutor Hugo Levy, que esteve ao lado de Jender peregrinando em Brasília para ajudar a resolver esse problema, e que, incansavelmente, não desistiu em momento algum. Agradecer tambem ao amigo e sócio do nosso Boi Caprichoso, o senhor Antônio Silva, que desde o conhecimento do que aconteceu com a carga da China procurou nos ajudar, de forma direta, para a liberação e de forma muito especial, quero dizer MUITO OBRIGADO ao doutor Mauro Moraes Antony que foi o PRINCIPAL RESPONSÁVEL em viabilizar a possibilidade de liberação do material.

Sua paixão pelo Boi Caprichoso mais uma vez se revelou por meio de seu grande incentivo ao me orientar e ao lutar pela Associação Cultural.

Não perdemos as esperanças. O material que deveria ser liberado até o mês de julho, poderá ser liberado no final do mês de maio.

Muito obrigado a todas as pessoas que têm contribuído para que as lutas árduas enfrentadas pelo Touro Negro sejam concluídas com vitória.

Babá Tupinambá – Presidente do Boi Caprichoso.

