Massacre de Roraima, início da ordem para dizimar FDN

As 33 mortes em presídio agrícola de Boa Vista, a capital de Roraima, pode ser o começo da vingança anunciada em carta que circulou na imprensa em todo o país nesta quinta-feira, dia 5, atribuída ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).

No texto, ordem expressa para uma resposta à altura aos membros da facção criminosa rival Família do Norte (FDN), que assumiu autoria do massacre no dia 1º deste mês, quando pelo menos 60 presos supostos integrantes do PCC teriam sido assassinados com alto requinte de crueldade.

O presídio de Roraima onde se deu a tragédia, de acordo com a autoridade penitenciária do estado, é comandada pelo PCC.

Ainda com base no suposto comunicado da facção com origem em São Paulo, a ordem é clara: dizimar a FDN da face da terra.

