MAS MANQUE

VIVEMOS EM UMA LIXEIRA

A nossa cidade está tomada por lixo. Em todos os bairros encontramos lixeiras viciadas e o serviço de coleta de lixo está apenas com dois caminhões para atender toda a cidade.

MUITO TRABALHO

A limpeza pública está um caos completo, não existe coleta regular de lixo e a lixeira pública está abandonada. E melhorias neste final de mandato, só se for milagre.

OUTUBRO NEGRO

Outra área que nada avançou e que não deixará saudades é a Saúde. No mundo todo, o mês de outubro é usado para focar a saúde da mulher, mas em Parintins só o que tem são palestras, porque nos postos de saúde e hospitais não existem médicos especialistas e a máquina de mamografia passa a maior parte do ano quebrada.

EXEMPLO DO ABANDONO

Esta foto, publicada pelo Odontólogo Thiago Benoliel em sua rede social, serve para enfatizar o abandono que encontramos em todas os setores da Prefeitura. Profissionais competentes arriscam suas carreiras profissionais todos os dias para atender a população em locais como estes, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, com falta de material básico para atendimentos. Tem momentos que os profissionais são orientados a lavar as luvas descartáveis para reaproveitar em outros atendimentos.

ELEIÇÕES 2016

Todo mundo já sabe o resultado: uma vitória esmagadora da vontade popular contra aqueles que queriam a continuidade do grupo que entrou no poder em 2013. Bi Garcia eleito com mais de 60% dos votos. Isso é definitivo e não mudará. Em janeiro de 2017 Parintins dará adeus ao pior prefeito de seus 164 anos.

VEREADORES ELEITOS?

Os vereadores da nova legislatura é que ainda não estão “seguros” na Câmara e até a diplomação haverá uma certa insegurança no ar. Existem processos tramitando no Ministério Público Eleitoral de Parintins referentes a apreensões de elevadas quantias de dinheiro que provavelmente serviriam para a compra de votos. Os processos em breve estarão na mesa do Juiz Eleitoral que tomará a decisão a respeito, se for comprovado o ilícito pelo menos um dos eleitos perderá o direito de assumir em janeiro, pois, normalmente, seus votos são anulados. E, se os votos forem anulados mais vereadores perderão o direito e novos ganham a vaga pois será alterado o coeficiente eleitoral. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.

ESPERANÇA

Oito vereadores que concorriam em mandato foram escorraçados nas urnas e teve vereador que se considerava eleito por ter 20 anos de Câmara que não teve nem 400 votos. Fruto de uma postura egoísta, arrogante e oposta aos anseios do povo. Que isso sirva de lição para os novos vereadores.

NOVOS RUMOS

Enquanto o Prefeito atual passou quatro anos comprando a opinião de tudo e de todos para tentar convencer o povo de todos vivíamos na Parintins de nossos sonhos, o Deputado e Prefeito eleito, Bi Garcia, ainda nem assumiu a Prefeitura já começou a trabalhar e mostrar que a partir de janeiro a postura será diferente. Assim que foi eleito tratou de viajar a Brasília, onde já anunciou diversos recursos conquistados para a reconstrução de nossa cidade. O mais importante foi o conquistado frente ao Senador Omar Aziz para a recuperação e ampliação do muro de arrimo da orla de Parintins. A última vez que foi feita alguma intervenção nessa área foi na década de 70 pelo projeto Calha-Norte. Isso já mostra que Bi Garcia não vem pra brincadeira e já está arregaçando as mangas.

NOVOS DESAFIOS

Na próxima coluna estaremos tratando dos supostos nomes do Secretariado que deve assumir junto com o novo Prefeito em janeiro e também os desafios para a nova gestão de Bi Garcia para colocar Parintins de volta aos trilhos do desenvolvimento social e Econômico.

Harald Dinelly

Colunista JI

Comentários

comentários