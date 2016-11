MAS MANQUE

LIMPEZA GERAL

Desde o dia seguinte ao resultado das eleições 2016, iniciaram na Prefeitura a operação limpeza geral. Em todas as secretarias vêm desaparecendo bens públicos e os servidores responsáveis não sabem o paradeiro dos mesmos. Só de uma das secretarias teriam sumido 2 carros, ar condicionados, freezers, cadeiras, material de reforma etc.

LIMPEZA GERAL 2

Até mesmo na sede da Prefeitura, atualmente na Jonathas Pedrosa, as salas estão sendo desmontadas e até mesmo a sala do gabinete do Prefeito encontra-se completamente vazia, mas neste caso específico “O Jornal da Ilha” recebeu denúncia com fotos e vídeo do caminhão carregado de material sendo descarregado na casa do Prefeito, no Bairro Dejard Vieira. A Comissão de Transição está acompanhando o caso e tomará as providências cabíveis.

SILÊNCIO

A Comissão de Transição até o momento aguarda do Governo Municipal a documentação para tomar conhecimento da situação atual da Prefeitura. O prazo termina nesta quinta, 03 de novembro.

EXPECTATIVA

É grande a expectativa na cidade sobre a divulgação do secretariado do Governo de Bi Garcia que inicia em janeiro de 2017. Vários nomes sendo ventilados mas nenhum ainda definido. O trabalho da Comissão de transição é prioridade no momento e depois deve ser realizado o estudo para reorganizar a estrutura administrativa da Prefeitura visando principalmente a otimização dos recursos, visto a expectativa negativa das contas da Prefeitura. O momento é delicado e o certo é que os novos secretários terão muito trabalho para reequilibrar a Prefeitura. Terá de ser um time de notáveis para dar suporte ao prefeito eleito Bi Garcia.

CALOTE A VISTA

Os fornecedores da Prefeitura estão muito preocupados com o atraso nos pagamentos. Se não bastasse isso, quando fazem cobrança a respeito de previsão de pagamento não têm resposta nenhuma. Mais uma ação do pacote de maldade do PIOR PREFEITO da história de Parintins.

SERVIDORES PÚBLICOS

Outros que estão com muita apreensão são os servidores municipais. Nos últimos meses os salários de algumas Secretarias vêm atrasando e já começam as dúvidas se o pagamento do décimo terceiro acontecerá. Pela abandono que estamos vendo na cidade, esta é uma realidade bem possível.

SOM OU BARULHO?

Intensificam-se as discussões a respeito do uso de paredões de som nos espaços públicos da cidade. De um lado aqueles que são a favor de que a lei seja cumprida e os paredões proibidos, e do outro aqueles que acreditam ter o direito de escutar as suas músicas prediletas em qualquer volume. Acredito que o bom senso tem que prevalecer e que nos locais públicos deve-se respeitar o direito da maioria, como é em qualquer democracia. Se alguém quiser escutar som no último volume o faça em casa e ainda tendo que respeitar os limites da poluição sonora em área residencial de acordo com o Código Ambiental Municipal.

AEROPORTO

A expectativa é que nas próximas semanas deve ser reaberto o aeroporto de Parintins. Paulo Castro, que já foi Administrador do local, foi chamado de volta pelo prefeito para finalmente ser feito o plano de manejo de aves que é obrigatório para a manutenção do funcionamento do Aeroporto. A pergunta é: Por que o tal plano não foi feito dentro do prazo estipulado para sua elaboração? SANTA INCOMPETÊNCIA!

NEGÓCIO DA CHINA

O Presidente Babá Tupinambá e membros da direção azul e branca desembarcaram em terras orientais na semana passada em busca de economia na confecção do boi de arena 2017. Com certeza será um grande negócio tirar o atravessador do caminho e a expectativa é que o Boi tenha uma economia de no mínimo 30% no custo do material.

DINHEIRO DE ONDE?

O que precisa ser respondido é de onde o Caprichoso está tirando recursos para a realização de festas, abertura de loja oficial, aluguel de prédio só para o departamento social e viagem para a China se as contas do Boi foram entregues zeradas, e as cotas de patrocínio atrasadas ainda não foram pagas. E para completar, tem artistas sem receber, dívidas trabalhistas e dívidas também com fornecedores. Todo cuidado é pouco para que a empolgação não leve o Boi Caprichoso aos níveis de endividamento irreversíveis.

ROUBO DE GADO

Está intensa a atuação de quadrilhas de roubo de gado que atuam na zona rural de Parintins e de Barreirinha. Os roubos estão acontecendo diariamente e os animais são embarcados e vendidos no Pará. Os vaqueiros da região estão acuados por ameaças de morte e a nossa zona rural está se tornando um velho oeste. Se não existe gasolina para a movimentação dos policiais na cidade, imagine para investigações nas comunidades. A quem os criadores de gado poderão recorrer?

