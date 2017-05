Marinheiros são presos portando 50 Kg de Skunk avaliada em 200 Mil

Pedro Paulo Militão da Silva e Antônio César Souza da Silva Júnior, Ambos da Marinha.

Júlio César Ramos, 31; Pedro Paulo Militão da Silva, 32; e os militares da Marinha do Brasil, Caique Nogueira Reis Pacheco, 22, e Antônio César Souza da Silva Júnior, 22, foram presos com aproximadamente 50 quilos de drogas tipo skunk, na tarde desta sexta-feira (5).

O quarteto foi interceptado após denúncia Whatsapp. Júlio César e Pedro Paulo, que é ex-marido da jornalista Fabíola Gadelha, estavam em um carro Corola prata. Já os militares estavam em uma motocicleta Yamaha preta.

Na revista, cinco quilos de drogas foram encontrados no interior do veículo. O restante das drogas foi apreendido em um apartamento alugado no Residencial Laranjeiras, no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Parque Dez de Novembro.

Júlio César Ramos e Caique Nogueira Reis Pacheco.

As drogas avaliadas em mais de R$ 200 mil seria distribuído em vários pontos da capital amazonense. O caso foi registrado no 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

