Marinha no AM prorroga inscrição de seleção com salário de até R$ 6,9 mil

Vagas são para serviço militar temporário. (Foto: Jamile Alves/G1 AM)

O Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) prorrogou as inscrições para Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) na condição de oficiais temporários. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de novembro.

O salário inicial é R$ 5.931,00 como Guarda-Marinha, alcançando o valor de R$ 6.938,00 ao posto de Primeiro-Tenente.

De acordo com a Marinha, o cadastramento é destinado para ambos os sexos, na faixa etária de mais de 18 e menos de 45 anos no ano de sua incorporação.

Estão disponíveis 11 vagas, com formação em nível superior, nas seguintes áreas: Fisioterapia, Direito, Administração, Tecnologia em Construção Naval, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações, e Medicina nas especialidades de Radiologia, Ginecologia e Obstetrícia.

As inscrições podem ser realizadas online na página do Com9ºDN, www.mar.mil.br/com9dn, no link “Serviço Militar Voluntário”.

A data da prova objetiva também foi modificada para 5 de fevereiro de 2017.

