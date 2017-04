MARINHA INICIA AGENDAMENTO PARA ENTREGA DOS PASSES DA OPERAÇÃO PARINTINS 2017

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental por meio do Capitão dos Portos, Capitão de Mar e Guerra WELLINTON LOPES DOS SANTOS, informa a todos os interessados, que o agendamento para as vistorias das embarcações que pretendem se deslocar para o município de Parintins para o FESTIVAL de 2017, já está aberto conforme cronograma:

solicitação de vistorias: 17 de abril a 26 de maio de 2017

PERÍODO DE VISTORIAS: 24 DE ABRIL A 20 DE JUNHO DE 2017

ENTREGA DO “PASSE”: A PARTIR DE 20 DE JUNHO DE 2017

DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA JUNTO AO PROTOCOLO DE VISTORIA ESPECIAL PARA O PASSE DE PARINTINS

– Cópia dos Certificados Estatutários: CSN, CA e CNBL; (caso aplicável)

– Cópia do Termo de Responsabilidade: (caso aplicável)

– Cópia da Inscrição; e

– Procuração.

OS ORIGINAIS E DEMAIS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ATO DA VISTORIA

ATENÇÃO: Para maior segurança e agilidade, TODAS as embarcações que passarem pelos Postos de Fiscalização, localizados em Manaus (área próxima ao encontro das Águas), Itacoatiara e Parintins, no período de 26 de junho a 03 de julho de 2017, deverão portar o PASSE, independentemente de seguirem ou não para a cidade de Parintins.

NÃO SERÃO ACEITAS SOLICITAÇÕES DE AGENDAMENTO FORA DO PERÍODO MENCIONADO.

A Agência Fluvial de Parintins realizará os agendamentos e inspeções para todas as embarcações que não naveguem para Manaus ou região que tenha Capitania dos Portos.

Todas as embarcações que viajam para o interior, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e municípios vizinhos deverão realizar as vistorias, mesmo que não tenha destino o município de Parintins.

Para maiores informações, entrar em contato pelos telefones:

Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental: 2123-4900

Agência Fluvial de Parintins: 3533-2967

POLÍCIA E MARINHA REALIZAM OPERAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTA DO RAMOS

A Polícia Militar do Amazonas realizou na última terça-feira (18) uma operação conjunta com a Marinha do Brasil em comunidade nas proximidades do município de Boa Vista do Ramos.

Segundo informações do Tenente Rherondy a operação foi uma solicitação das comunidades rurais em que a venda de drogas, roubos e furtos estão ocorrendo com frequência.

Foram realizadas revistas a pessoas, abordagem de embarcações, além de apurarem algumas denúncias, a qual foi possível prender um individuo com uma arma de fogo caseira.

Ainda segundo o Tenente Rherondy, as visitas a essas comunidades rurais continuarão ao longo do ano de forma inopinada. Para informações e denúncias ao 11º Batalhão de Polícia Militar, poderão ligar para o telefone: 92 – 98842-1604, ou 92 – 99303-5559 (Unidade Policial de Boa Vista do Ramos).

