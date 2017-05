MARINHA ABRE NOVOS CONCURSOS PÚBLICOS

Quadro Complementar do Corpo de Fuzileiros Navais (QC-CA/FN) e do Quadro Complementar do Corpo da Armada dispõe de 14 vagas (foto:Carlos Frazão/Arquivo-JI)

Foram publicados dois novos editais de concursos públicos da Marinha para nível superior, com oferta de 18 vagas, sendo 14 para o Quadro Complementar do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais (QC-CA/FN) e quatro para o Quadro de Capelães Navais (CapNav). Além desses, a Marinha continua aceitando inscrições para outros dois certames: Quadro Técnico (QT), com 29 vagas para diversas áreas e Quadro Complementar de Intendentes (QC-IM), com 12 oportunidades.

Requisitos para os novos concursos da Marinha

Podem concorrer ao Quadro Complementar do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais candidatos do sexo masculino, graduados em Educação Física, Engenharia (diversas especialidades) ou Ciências Náuticas e com menos de 29 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2018.

Para Capelães Navais, o concurso é para ambos os sexos (quando a religião permitir), para candidatos com mais de 30 e menos de 41 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2018 e ainda é preciso ter exercido três anos, pelo menos, de atividades pastorais na igreja para a qual se candidatou.

Inscrições no site da Diretoria de Ensino da Marinha

Os interessados podem se inscrever no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou em uma das Organizações Militares da Marinha, nos dias úteis, das 8h30 às 16h. A taxa é de R$100 para o QC-CA/FN e R$110 para Capelão Naval e o prazo de inscrição é de 23 de maio a 26 de junho para o primeiro e 22 de maio a 19 de junho para o segundo concurso. Para o QT, o prazo encerra-se no próximo dia 29 e para o QC-IM, 19 de junho.

Os candidatos terão de fazer provas objetivas, redação, avaliação de títulos, entre outras etapas. Após aprovação, farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) durante 39 semanas e sairão de lá ocupando o posto de Segundo-Tenente (QC-CA/FN e QC-IM), com rendimentos iniciais de R$9.500 e Primeiro-Tenente (CapNav e QT), com vencimentos de R$10.500.

www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Mais informações: (92) 2123-2278

Postado por Carlos Frazão/JI

Comunicação Agência Naval de Parintins

