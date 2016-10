Em sua página no facebook, a Cunhã Poranga do Boi Caprichoso comunicou aos seus torcedores e admiradores seu afastamento do bumbá, após 10 anos como item.

NOTA DE MARIA AZEDO NA SUA PÁGINA NO FACEBOOK:

Bom dia queridos, bem hoje estou falando com vocês como uma torcedora do meu Boi Caprichoso e não mais como a Cunhã Poranga da Nação Azulada, diferente dos demais itens que saíram ou que ainda estão por sair não fiz e nem vou fazer carta gente, resolvi escrever por aqui porque sei que aqui estão muitas pessoas que torceram pelo item no qual eu tive a honra de defender por 10 anos intensos (acredito que no nosso boi esse fato não se repetirá) não é fácil ser um item de boi hoje em dia, visto que você praticamente paga pra isso, eu estou falando por mim, além das condições ruins que nos é oferecido ainda têm aquelas pessoas que fazem complô contra você e mesmo assim você passa por cima de tudo porque quer estar ali, porque você ama estar ali diferente daqueles que não levam o mínimo de jeito e de fato só tem uma opção, mas então, na segunda feira procurei o Presidente da agremiação para saber como estava a situação dos itens porque era só um disse me disse (como todos os anos) e dai resolvi procura-lo quando nesse mesmo dia eu disse que se ele quisesse eu entregaria meu cargo e que o deixaria a disposição, na verdade ja era pra ter feito um dia depois do resultado do Festival, o mesmo então pediu pra que eu não fizesse isso porque iria conversar com o nosso intelectual conselho de artes que é a parte pensante do boi, mas que ELE queria que eu ficasse, assim como citou mais tres itens além de mim, que não cabe aqui citar nomes, pois bem, no intuito de manipular-me para que eu fizesse minha carta que diferente dos meus colegas não fiz e nem farei acho que (satisfação eu só devo dar aos torcedores) além de muitos outros pedidos feitos pelo mesmo que não cabe aqui expor, acho que não é necessário. Mas estou comunicando a todos que estou me desligando do item de numero 9, na conversa que eu tive com o senhor Presidente o mesmo disse que a cobrança era grande devido o “BLOCO B” ser o responsável pela derrota do Caprichoso, menos por mim que ganhei e no descarte empatei. Por isso saio como um item vitorioso, defendi acima de tudo com muito amor abdicando de coisas tão importantes quanto, nem sempre resultados são como queremos, mas diante de tudo só tenho agradecer a todas as pessoas que me abraçaram sempre enquanto estava no item, aos amigos incansáveis, a minha família que junto a mim passou por tudo e viveu cada instante nesse tempo todo, aos fãs e ao meu noivo (que deve estar feliz rs) agora sou mais uma de vocês e na função de sócia e torcedora terei o direito de cobrar também, afinal o que se cobra são notas máximas!

Ao meu Boi Caprichoso meu eterno amor e gratidão, aos presidentes que passaram Carmona que sempre admirei por ser um homem de palavra, Márcia pela sua autenticidade e Joilto Azêdo meu muito obrigada pela transparência de sempre! Agora darei continuidade a alguns projetos que por conta dessa função estavam parados no tempo. Eu não vou me estender amores, a satisfação que eu devo dar como disse antes é a quem gosta e admira o que eu faço, mas a vida continua, agora um pouco mais leve, ou melhor bem mais leve e sem cobranças ou criticas desnecessárias de gente que você nunca viu na vida e claro com a sensação de dever cumprido e item campeão. Realmente eu consegui o que muitas pessoas almejam, realizei meu sonho de ser Cunhã e fui muito além, consegui vive-lo por uma década o que não é tão simples nesse mundo tão competitivo. Têm coisas que ninguém tira da gente, uma delas é gratidão. Enfim, prometo não ser daqueles itens chatos que vivem em função de quem está na ativa do Boi. Porque só quem sabe é quem vive.

O meu forte abraço Nação Azul e Branca 💙da sua eterna Maria Azêdo ou Maria da Terra, nos encontraremos muito! 🍀Obrigadaaaaaaaaaa 🙏🏽 BOM DIA

Postado pro Carlos Frazão/JI

