Maria Alencar recebe homenagens de vereadores

Ao final do expediente da sessão plenária desta terça-feira, 28 de março, os vereadores de Parintins homenagearam a vereadora Maria Alencar (PSD) pela passagem de seu aniversário.

Como forma de celebrar a vida da parlamentar que aniversariou no último dia 24, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) parabenizou Nêga e ressaltou sua atuação na composição do Parlamento Parintinense. “Ela dedica sua vida junto conosco para trabalhar em prol das famílias parintinenses, sendo uma representante da população. Com certeza devemos dar graças pela vida e, por isso, celebramos esta data juntamente com os funcionários da Câmara”, frisou.

Maria Alencar agradeceu o carinho dos parlamentares e dos funcionários do Legislativo Parintinense. Também evidenciou o amor que tem por Parintins e pelas pessoas desta terra.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

