Maria Alencar pede manutenção do sistema de energia elétrica da comunidade Santa Clara do Jauarí

Segundo Nêga, a localidade está há quatro dias sem energia e, consequentemente, sem água nas residências

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Empresa Eletrobrás Amazonas Energia a manutenção do sistema de energia elétrica da comunidade Santa Clara do Jauarí. Segundo Nêga, a localidade está há quatro dias sem energia e, consequentemente, sem água nas residências. “É desumano chegar numa comunidade e não ter luz. Por isso, precisamos nos colocar no lugar do próximo e apresentar os anseios das comunidades”, disse.

Ela informou que na comunidade residem 45 famílias e um total de 47 alunos matriculados na “Escola Municipal Santa Clara”. Assim, destacou o relato dos moradores quanto a falta de merendeiras e serviços gerais, há dois anos e meio, e a falta de merenda escolar.

“Vale salientar a existência de casos no qual a merenda escolar se torna a única refeição do dia das crianças, daí sua importância; o bebedouro está quebrado e sem ventilador desde a gestão passada; a escola não dispõe de material pedagógico e didático; durante as chuvas fortes as crianças se protegem embaixo da mesa; na casa dos professores está faltando paredes; é uma escola uni docente e o professor acumula funções de merendeiro e serviços gerais. Esta escola foi construída na gestão do saudoso ex-prefeito Gláucio Gonçalves, há 36 anos, com parceria dos moradores, e até hoje nenhuma gestão que passou reformou a escola. Quanto à saúde, os moradores revelaram que não têm os serviços de ambulanchas; os medicamentos fornecidos para esta comunidade se resumem a cloro, soro, dipirona e 09 preservativos para cada família”, relatou.

Maria Alencar também cobrou a presença da Defesa Civil nas comunidades Menino Deus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Paraná do Meio. “Os moradores querem uma visita técnica, pois sofrem neste período de cheia”, justificou.

Nêga também reclamou da falta de transparência nas ações da Prefeitura Municipal de Parintins, principalmente com relação aos atos executados após o Decreto 050/2017 que prorroga por mais 90 dias a situação de Emergência Financeira e Administrativa do município. Assim, criticou que o Portal da Transparência da Prefeitura de Parintins não está em funcionamento para publicar a administração da verba pública.

“Utilizo sempre o decreto porque são pontos elencados pelo Poder Executivo como emergenciais. No entanto, a realidade que encontramos, principalmente na zona rural, difere do que contém no referido decreto”, frisou.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Vanessa Gonçalves apresenta demandas da Comunidade Nova Canaã

Ao enumerar as reivindicações dos comunitários de Nova Canaã, a vereadora Vanessa Gonçalves solicitou por meio de requerimento da Prefeitura de Parintins ações emergenciais para beneficiar os moradores

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) pontuou pedidos encaminhados pelos moradores da Comunidade Nova Canaã. Dessa forma, a parlamentar ressaltou questões da área de educação, abastecimento de água e iluminação pública na região. A parlamentar enfatizou ainda a realização de audiência pública na Câmara Municipal em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Ao enumerar as reivindicações dos comunitários de Nova Canaã, a vereadora Vanessa Gonçalves solicitou por meio de requerimento da Prefeitura de Parintins ações emergenciais para beneficiar os moradores. “Uma das principais dificuldades corresponde ao abastecimento de água na região. Atualmente não há um poço artesiano, especialmente os alunos da Escola Municipal Nova Canaã são os mais prejudicados nesse aspecto, uma vez que o projeto de construção da referida escola desconsiderou esse recurso essencial para preparação da merenda escolar e demais serviços direcionados aos estudantes”, justificou a parlamentar.

Vanessa solicitou também medidas quanto às condições da geladeira deste educandário que encontra-se utilizável, bem como à manutenção e substituição de luminárias públicas em toda a extensão da Comunidade, pois desde outubro de 2016 o serviço está indisponível. Sobre a audiência pública requerida por meio de propositura de sua autoria, Vanessa Gonçalves enalteceu a realização de campanhas e das mais diversas mobilizações tendo em vista o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Texto: Karine Nunes

Assessoria Parlamentar

Presidente Maildson pede entrega do Estatuto da Criança e Adolescente aos alunos da rede municipal

O vereador do PSDB também solicitou a impressão do Hino de Parintins na capa dos cadernos que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino para que seja cantado constantemente na cidade

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a troca da fiação da Escola Municipal Professor Nazaré Muniz. O segundo Requerimento apresentado pelo parlamentar requer o patrulhamento da Polícia Militar na hora do embarque e desembarque de cargas e passageiros nas embarcações da Lagoa da Francesa, para evitar assaltos.

O terceiro Requerimento solicita da Coordenadoria de Iluminação Pública a substituição de 15 luminárias na comunidade rural Nossa Senhora de Nazaré, no Lago do Zé Açu. Outra propositura requer do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) a ampliação da rede de abastecimento de água nessa localidade.

O quinto Requerimento proposto por Maildson Fonseca solicita que a Prefeitura Municipal de Parintins proceda a impressão do Estatuto da Criança e do Adolescente e entregue aos alunos da rede municipal de ensino, para que os textos desta Lei sejam conhecidos por todos os alunos. Segundo Maildson, a proposta surgiu após análise de vários fatos observados que infringem os direitos de crianças e adolescentes em Parintins.

“Participamos deste processo com uma simples ação, mas de grande relevância para esta sociedade ao permitir que uma cópia desta Lei possa está em contato com os alunos, os quais conhecendo seus direitos poderão resguardar de sofrer abusos”, argumentou.

O vereador do PSDB também solicitou a impressão do Hino de Parintins na capa dos cadernos que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino para que seja cantado constantemente na cidade. Maildson Fonseca percebe que em eventos o referido hino não é decantado ou, quando ocorre, não é acompanhado pelas pessoas.

De acordo com o parlamentar, é necessário as escolas ensinarem a letra deste hino, visto que todo cidadão parintinense participa da escola e música é conteúdo obrigatório na disciplina Ensino das Artes.

Por fim, o vereador Maildson Fonseca pediu para os cidadãos parintinenses que acompanham as sessões na Galeria da Câmara manter a ordem no recinto e o respeito com os parlamentares. “Todas as repartições públicas são casas do povo, mas todas têm seu Regimento e legislações. Isso aqui não é campo de futebol para ter plateia e não é circo para que pessoas venham gritar aqui dentro, desobedecendo aos artigos da legislação interna deste Poder. Que as pessoas saibam como se comportar aqui dentro, pois poderão ser punidas por seus atos”, explicou Fonseca.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Afonso Caburi enaltece visitar o Presídio Público de Parintins

Falou que o Prefeito Bi Garcia (PSDB) determinou a reforma geral e melhorias na estrutura da escola do Presídio

O vereador Afonso Caburi (PTB) enalteceu visitar o Presídio Público de Parintins juntamente com o Secretário de Obras Mateus Assayag e o Secretário de Educação João Costa para verificar a situação da Escola desta Unidade Prisional. Segundo ele, a sala de aula dá oportunidade aos presidiários para continuar seus estudos. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio.

Falou que o Prefeito Bi Garcia (PSDB) determinou a reforma geral e melhorias na estrutura da escola do Presídio. “A educação é um direito de todos e nós contamos com o empenho da Prefeitura Municipal de Parintins. São 12 alunos que estão prontos para concluir mais essa etapa escolar, e outra turma está sendo analisada para receber aula. Inclusive, um dos alunos foi aprovado no ENEM, revelando a importância dessa escola no Presídio Público de Parintins”, frisou.

Afonso Caburi também destacou receber ofício da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), por meio do Gabinete do deputado estadual Sabá Reis (PR), em resposta aos encaminhamentos feitos por ele no sentido de solicitar melhorias para o Distrito do Caburi. O documento informa que o deputado estadual Sabá Reis apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria de Estado da Saúde a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Agrovila do Caburi. O segundo Requerimento pede da Secretaria de Estado de Segurança Pública a disponibilização de uma Viatura Policial para o Caburi.

“Nós repassamos ao deputado Sabá Reis as demandas do Distrito do Caburi e ele firmou compromisso em apresentá-las na ALEAM. Os pedidos que ele fez ao Governo do Estado são alguns dos anseios do povo do Caburi e nós agradecemos a responsabilidade dele com as famílias de nossa Agrovila. Esse é um dos resultados de nosso trabalho neste parlamento municipal”, ressaltou Afonso.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Bertoldo Pontes rende homenagens aos atletas e professores parintinenses

Apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a disponibilização de uma tampa para o bueiro situado na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Senador Álvaro Maia

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, o vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a disponibilização de uma tampa para o bueiro situado na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Senador Álvaro Maia. De acordo com ele, as famílias dessa área da cidade relatam as dificuldades enfrentadas diariamente por conta dessa situação, principalmente em dias de chuva.

O parlamentar também rendeu homenagens aos atletas, professores e equipe técnica parintinenses que representaram o município de Parintins nos Jogos Escolares do Polo III do Baixo Amazonas, realizado na cidade de Boa Vista do Ramos. Ele agradeceu o empenho e dedicação de todos os envolvidos na delegação parintinense, bem como o incentivo da Prefeitura Municipal, por meio da Coordenaria de Esportes.

Comemorou a classificação de Parintins para os Jogos Escolares do Amazonas, o qual acontecerá em Manaus no mês de Julho. Para Bertoldo Pontes, os pais dos alunos também merecem agradecimentos, pois são os principais incentivadores dos atletas parintinenses.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Beto Farias anseia pelo desenvolvimento do Setor Primário em Parintins

Também destacou a importância da Sessão Especial em comemoração ao Dia do Assistente Social, realizada na semana passada na Câmara Municipal

O vereador Beto Farias (PTN), na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, destacou a realização da Audiência Pública que discutiu e debateu assuntos relacionados ao Setor Primário em Parintins. Para ele, a audiência foi positiva, no sentido de reunir pessoas engajadas no desenvolvimento desta área.

Assim, o parlamentar cobrou incentivo do poder público para a área da Piscicultura e fomento aos trabalhadores deste setor. “Faço parte da classe pesqueira e vou me esforçar para buscar mais incentivos para esta área, para que as famílias que trabalham e são envolvidas nesse setor possam ter renda. Precisamos de melhorias e organização no setor e necessitamos de políticas que lhe deem suporte”, frisou.

Beto Farias também destacou a importância da Sessão Especial em comemoração ao Dia do Assistente Social, realizada na semana passada na Câmara Municipal. Segundo ele, essa homenagem foi justa e necessária, para reconhecer e valorizar os profissionais da área da Assistência Social em Parintins.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Cabo Linhares lamenta descaso do Governo do Estado com Policiais Militares

O vereador Cabo Linhares reiterou que os Policiais do Amazonas não têm estrutura e nem valorização salarial

“Segurança é educação, saúde e bem estar social”. Dessa forma, o vereador Cabo Linhares (PEN) apresentou uma Indicação ao Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública, e ao Comando de Policiamento do Interior no sentido de rever o Decreto que determina desarmar os Policiais Militares do interior do Estado quando saem do serviço de expediente.

O vereador Cabo Linhares reiterou que os Policiais do Amazonas não têm estrutura e nem valorização salarial. Nesse sentido, acrescentou que o desarmamento dos profissionais de segurança torna-se mais um problema aos militares. “Deixo aqui minha indignação com o descaso na segurança pública no Estado, especialmente em Parintins. Digo aos companheiros soldados militares e a população parintinense que não irei calar minha voz nesta tribuna”, ressaltou o parlamentar.

Ainda sobre Segurança Pública, Linhares enfatizou também os fundamentos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), coordenado pela Polícia Militar do Amazonas. A proposta do projeto é trabalhar nas escolas do município no sentido de orientar crianças e adolescentes a não entrarem no mundo das drogas. Assim, destacou a homenagem da Assembleia do Estado do Amazonas (ALEAM), por meio de autoria do deputado estadual Cabo Maciel (PR), aos idealizadores do programa na Capital e no interior do Estado.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Marcos da Luz propõe Programa Municipal de Coleta Seletiva em Parintins

Segundo Marcos da Luz, obrigatoriamente será realizada a separação dos resíduos sólidos domiciliares na sua origem

Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de maio, o vereador Marcos da Luz (PRB) apresentou um Projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Coleta Seletiva e Aproveitamento de Resíduos Sólidos no âmbito do município de Parintins. Segundo Marcos da Luz, obrigatoriamente será realizada a separação dos resíduos sólidos domiciliares na sua origem.

“Um dos pontos do programa diz que os resíduos sólidos podem ser parcialmente ou totalmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e econômica dos recursos naturais. Os resíduos domiciliares deverão ser acondicionados em embalagens distintas para não ocorrer a mistura dos resíduos e facilitar o seu recolhimento”, destacou o parlamentar.

Marcos da Luz disse que a confecção, aquisição e instalação dos recipientes na parte externa das residências para acondicionamento dos materiais recicláveis é de responsabilidade dos proprietários dos imóveis, podendo ser reaproveitados os já existentes, desde que devidamente identificados nas cores padrões para a separação dos resíduos secos e úmidos.

“O programa terá como objetivo fundamental a expansão da coleta seletiva dos resíduos sólidos em residências, comércios, indústrias, instituições, órgãos públicos e em todas as propriedades privadas, via desenvolvimento de campanha com a finalidade de orientar, conscientizar e incentivar a população da cidade no correto descarte dos resíduos, promovendo a preservação do meio ambiente”, explicou.

O presente Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade e tramitará nas Comissões da Câmara Municipal de Parintins.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Tião Teixeira destaca educação popular em saúde e situação da enchente

Vereador reconheceu valor das práticas de medicina popular para incorporação no sistema público de saúde de Parintins

O 1º Puxirum Municipal de Educação Popular em Saúde, com o tema “Saúde é Todo Mundo se Ajudando a Viver Bem”, foi o principal pronunciamento do vereador Tião Teixeira (PTB), nesta segunda-feira, 22. Na tribuna da Câmara Municipal de Parintins, o parlamentar apresentou moção de aplauso e parabenizações para a Organização Não Governamental (ONG) Teia de Educação Socioambiental e Interação em Agrofloresta e Movimento Popular Articulação Parintins Cidadã pela realização do evento nos dias 16 e 17 de maio.

Tião Teixeira destacou a ampla discussão da saúde pública entre curadores populares, profissionais da saúde, educadores, movimentos sociais, professores, estudantes e comunidade, tanto no auditório do Hospital Jofre Cohen, quanto no prédio da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Avenida Paraíba. O evento reuniu palestrantes como a conselheira nacional de saúde, Simone Maria Leite Batista, tecnologista do Mato Grosso do Sul, Etel Matielo, e o médico, coordenador do projeto “Rodas da Vida”, Edney Vander Vasconcelos.

O encontro teve como objetivo geral fortalecer a educação popular na perspectiva de dos saberes, práticas e cuidados popular/tradicionais de saúde, entendendo-os como referências para a consolidação das políticas públicas de saúde local. Os objetivos específicos se pautaram em sensibilizar os participantes e as instituições locais acerca da importância da Educação Popular na promoção da Saúde Pública; promover a troca de informações, saberes, práticas e cuidados tradicionais de saúde entre os sujeitos locais e de outras regiões do País.

De acordo com o vereador, o evento serviu para construção de mecanismos legais e políticos para a criação do Centro de Saberes e Práticas Popular/Tradicionais de Saúde do Município de Parintins. O encontro surgiu em provocação à “Política Nacional de Práticas Integrativas e Medicinas Complementares para o Sistema Único de Saúde”, de 2006. Por esse caminho, o Sistema Único de Saúde (SUS) promove a redução dos abismos entre os conhecimentos técnico-oficiais de saúde e os saberes e práticas popular/tradicionais.

Conforme Tião Teixeira, é grande o número de envolvidos com estas práticas em Parintins; embora de forma tímida e silenciosamente, que contribuem com a Saúde Preventiva, Curativa e, portanto, com a Promoção. Verifica-se ainda que o uso dos Saberes e Práticas Populares/Tradicionais de Saúde é inerente à tradição cultural do Município. Independentemente de classe social ou credo, constitui-se valor significativo nos cuidados mais simples de prevenção das doenças e nas relações harmoniosas com o meio ambiente.

Situação de emergência

Preocupado com a situação agravante nas áreas afetadas pela enchente, Tião Teixeira recomendou à Prefeitura de Parintins que decrete situação de emergência para o poder público prestar assistência às mais de duas mil famílias nas zonas urbana e rural. O vereador informou que o Comitê de Enfrentamento à Enchente 2017 do governo municipal, coordenado pela Defesa Civil, fez um grande diagnóstico nas comunidades rurais da área de várzea.

Texto: Gerlean Brasil

Assessoria Parlamentar

