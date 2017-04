Maria Alencar expõe proposituras para beneficiar famílias da Valéria

O primeiro solicita da Secretaria Municipal de Obras a construção de um porto para a comunidade de São Paulo da Valéria e uma escadaria para a comunidade Santa Rita

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, apresentou dois Requerimentos para beneficiar as famílias da Região da Valéria. O primeiro solicita da Secretaria Municipal de Obras a construção de um porto para a comunidade de São Paulo e uma escadaria para a comunidade Santa Rita da Valéria. “Em visita às referidas comunidades ouvimos dos moradores a necessidade da construção de um porto e uma escadaria, visando facilitar os embarques e por serem comunidades com potencial turístico”, explicou.

O segundo pede à Prefeitura Municipal de Parintins a contratação de professores de educação física, inglês e geografia e curso de inglês para as comunidades acima citadas. “A necessidade já havia sido relatada antes do processo seletivo para a contratação de professores, no entanto, não houve disponibilidade dessas áreas para as comunidades e continuam carecendo de professores nas referidas matérias. Há ainda, a necessidade de investimento em curso de inglês para os comunitários, diante do potencial turístico local, como Patrimônio, o sítio arqueológico”, justificou.

Dessa forma, a parlamentar agradeceu toda hospitalidade dos moradores, em nome do presidente José Barbosa, durante visita a região. “Destaco que para minha felicidade este dia foi bastante produtivo, pois visitei os pontos turísticos, ouvi os anseios, e, sobretudo, vivenciei um pouco da realidade daqueles moradores”, frisou.

Segundo Nêga, as reivindicações são comuns entre as comunidades da Zona Rural do município, dentre elas: falta de transporte, de merenda escolar, de professores, de medicamentos, iluminação pública, entre outros.

“Porém, além dessas, na referida comunidade encontramos necessidades específicas em virtude de possuir o Sítio Arqueológico. Nesse aspecto as demandas principais são: falta de intérpretes para mediar as conversas entre moradores e turistas; falta de curso de inglês e a construção de um porto para facilitar o acesso. A comunidade da Valéria é explorada por seu grande potencial turístico, no entanto é pouco valorizada por nossos representantes”, finalizou Nêga.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) informou ao parlamento municipal o início do processo licitatório para aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar. De acordo com Fonseca, as crianças parintinenses serão as principais beneficiadas com a efetivação desse processo. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril.

“É necessário entender que o início de qualquer trabalho, para mim que já fui Secretário Municipal de Educação, sempre é pautado de algumas dificuldades, principalmente em relação à merenda escolar e ao transporte escolar. Por mais planejado que seja o ano letivo, existe situações adversas na educação. Hoje a Prefeitura realiza a compra de mais de um milhão e quinhentos mil reais para 60 dias de alimentos para as nossas escolas municipais. Nossa maior felicidade é que apenas empresas locais estarão concorrendo nesse Pregão. Isso mostra que o recurso será aplicado aqui no município de Parintins e que acabou-se a falcatrua das empresas que criavam cartéis, pegavam o dinheiro da merenda escolar e roubavam para repartir com o ex-prefeito”, destacou.

O parlamentar ressaltou a atitude e empenho do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em realizar o certame somente com empresas pertencentes ao município, para aquecer também a economia no comércio local. “Esses recursos irão circular no município de Parintins. Desta forma, 60 dias letivos já estão resguardados”, frisou.

Maildson Fonseca também apresentou dois Requerimentos: o primeiro solicita da Secretaria Municipal de Educação que apure e indique os indícios que levaram ao não pagamento do transporte escolar nos meses de setembro a dezembro de 2016. O segundo pede da Secretaria Municipal de Saúde os devidos esclarecimentos sobre a falta de medicamentos nos Postos de Saúde no ano de 2016 na zona rural de Parintins.

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, o vereador Afonso Caburi (PTB) destacou ação coordenada pelo IDAM que atendeu mais de 400 produtores rurais. Ainda sobre a temática do Setor Primário, o parlamentar apresentou Indicação quanto à realização de ações na região do Rio Uaicurapá.

Na quinta-feira, 06 de abril, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), em parceria com a Prefeitura Municipal de Parintins, realizou ação no Caburi. Cartões do Produtor Rural, Declarações de Aptidão do Produtor (DAP) e Cadastros Ambientais Rurais (CAR) foram alguns dos documentos expedidos pelo órgão a mais de 400 produtores rurais.

Sobre esta ação, o parlamentar frisou a economia que a iniciativa trouxe ao trabalhador do setor primário. “Imaginem os gastos que essas famílias teriam se tivessem que viajar a capital do estado? Com certeza, esse mutirão beneficia a população que agora pode participar de programas de governo, além de ter direito a benefícios sociais”, explicou o vereador.

Ao se reportar ao assunto, o parlamentar apresentou Indicação ao Gerente Local do IDAM, Lucivaldo Pereira, no sentido de solicitar uma macro ação de Assistência Técnica e Extensão Rural para região do Rio Uaicurapá. “Esta política pública surge como instrumento renovado e duradouro que participa na promoção de incentivo de processos capazes de contribuir para construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável”, assim justificou.

O vereador Afonso Caburi ressaltou os avanços alcançados na educação do Distrito do Caburi. Nesse sentido, o parlamentar enfatizou as comemorações dos 15 anos de fundação da Escola Estadual Caburi que atende hoje 571 alunos da região. “Atualmente a escola do Caburi oferece inclusive ensino médio, antes os estudantes que buscavam por educação tinham que se deslocar até a sede do município”, disse.

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, frisou visitar a Escola Municipal Mércia Cardoso Coimbra, localizada no bairro de Palmares, e participar da Semana da Saúde na Escola. Segundo ele, nesta ação os alunos receberam vacinação contra a Meningite, Febre Amarela e HPV.

“Eu, inclusive, também fui vacinado para incentivar os alunos. Agradeço assim aos funcionários do Posto de Saúde Paulo Pereira, pois foi uma ação bonita e de sucesso. Fui muito bem recebido pela gestora Franciane Costa, pelos professores, alunos e funcionários. Identifiquei as demandas desta escola e destaquei a todos a importância de apresentar os anseios na Tribuna da Câmara”, disse.

Com isso, Bertoldo Pontes apresentou dois Requerimentos direcionados à Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria de Educação, para beneficiar a Escola Mércia Coimbra. O primeiro solicita a manutenção nos computadores da Sala de Informática desse educandário e a disponibilização de novos equipamentos.

O segundo Requerimento pede a construção do muro da área interna da referida escola. “Os alunos disseram para nossa comitiva que é grande o número de furto de bicicletas na escola por conta da ausência de um muro. Peço ao Prefeito Bi Garcia (PSDB) que providencie um novo muro para essa escola, pois as crianças merecem”, explicou.

O vereador Beto Farias (PTN), na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização de uma balança de pesagem para o Centro de Saúde Doutor Toda, na Francesa. Segundo ele, faz-se imprescindível os funcionários terem um equipamento para pesar com precisão os usuários desta unidade de saúde.

Beto Farias também demonstrou preocupação com o atendimento de alguns funcionários do Hospital Regional Jofre Cohen ao povo de Parintins. Segundo ele, os servidores devem tratar bem e com respeito os cidadãos parintinenses.

“Quero deixar bem claro que não são todos os funcionários que tratam mal o povo. Porém, uma pequena minoria trata mal as pessoas que vão ali em busca de atendimento médico. Se as pessoas vão aos hospitais é porque estão precisando. Já vão ali debilitadas e ainda são recebidos por funcionários que as tratam de forma mal educada. Esses funcionários precisam ser chamados atenção para que venham a tratar os cidadãos parintinenses com respeito e dignidade”, criticou.

O parlamentar repudiou o ato irresponsável de alguns funcionários do Hospital Jofre Cohen em desrespeitar os parintinenses e pediu para a Secretaria Municipal de Saúde resolver com celeridade esse problema. “Não é de forma dura, brusca e ignorante que nós devemos tratar o cidadão. Não podemos aceitar isso”, afirmou Farias.

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, o vereador Cabo Linhares (PEN) fez um discurso de parabenização e agradecimento. Parabenizou o Corpo de Bombeiros por formar a 2ª turma de Guarda-vidas em Parintins. Destacou a atuação do Tenente Francisco Amorim e em nome dele parabenizou todo a 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins por essa conquista.

“Parabenizo os novos 19 guarda-vidas de Parintins, os quais vão praticar o salvamento em ambientes aquáticos, em casos de emergência. Além disso, terão a missão de educar a comunidade parintinense com o objetivo de orientar sobre riscos de afogamentos e acidentes”, frisou.

Também agradeceu a receptividade do Secretário Municipal de Obras, Mateus Assayag, em visita do parlamentar para manter diálogo cordial. Ele evidenciou o trabalho executado por esta pasta. Segundo Linhares, o Secretário de Obras Mateus Assayag viajou a Manaus nesta semana em busca de mais recursos para o recapeamento e a operação tapa buracos na Ilha Tupinambarana.

Cabo Linhares ainda agradeceu a Secretaria Municipal de Obras por tapar uma cratera na Rua Armando Prazo, próximo a SEDUC. “O trabalho já foi concluído e isso demonstra o compromisso da administração do Prefeito Bi Garcia (PSDB) com esta Casa Legislativa, principalmente com a população de Parintins”, afirmou.

Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, o vereador Marcos da Luz (PRB) ressaltou encontro com o Bispo de Parintins Dom Giuliano Frigenni, em reconhecimento aos relevantes trabalhos da Diocese de Parintins neste Município e também reconhecendo a significativa participação positiva da Igreja Católica no desenvolvimento de Parintins. “Fui ainda ao maior líder da igreja católica colocar os meus serviços à disposição para contribuir com a efetivação da assinatura do Convênio entre o Governo do Estado, por meio da SUSAM – Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Padre Colombo e posteriormente a luta será pelo repasse”, disse.

Sobre o assunto, o parlamentar falou que somente nesse quarto mês do ano o Hospital Padre Colombo já acumula uma dívida com fornecedores em torno de um milhão de reais, inclusive alguns fornecedores já estão se recusando a atender o Hospital e o Governo do Estado protela, dificulta, atrasa o repasse de recursos financeiros que são destinados especificamente a sua manutenção.

“Veio a esta tribuna, por ocasião da Mensagem do Prefeito no mês de março, o Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual parintinense Sabá Reis (PR), o qual afirmou que o Governo do Estado possui no orçamento de 2017 um bilhão e cento e cinquenta milhões para aplicação em saúde em todo Estado do Amazonas. Já se concluiu o primeiro trimestre do ano e o Convênio sequer foi assinado. Tenho a impressão que o Governador José Melo excluiu realmente o Município de Parintins do Mapa do Amazonas”, discorreu.

Com isso, o vereador Marcos da Luz informou solicitar do Deputado Estadual David Almeida (PSD), Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para acompanhar a senhora Nara Koide, Diretora do HPC, na quarta-feira, dia 12 de abril, quando esta estará mais uma vez na tentativa de fazer efetivar a assinatura do Convênio. “Informei ao Deputado David Almeida que na semana passada a Diretora Nara Koide passou quatro dias na SUSAM sem obter sucesso na assinatura do Convênio. O Presidente da ALEAM confirmou que vai acompanhar a diretora do HPC e, portanto, estamos no aguardo dos resultados positivos”, frisou.

Marcos da Luz ressaltou que os serviços prestados no Hospital Padre Colombo são 100% do SUS – Sistema Único de Saúde. Então, disse ele, a gestão do hospital tem que ser feita exclusivamente com os recursos de repasse do SUS e os recursos financeiros e humanos do Convênio do Governo do Estado.

“Em resumo, estamos no meio do último mês do 1º quadrimestre do ano, o convênio não foi assinado, as despesas estão feitas e sobre as despesas geram encargos (atualização de preços), que reduzem as quantidades adquiridas, uma vez que se fossem compradas a vista, o resultado seria inverso, ou seja, se compraria muito mais”, falou.

Por fim, o vereador Marcos da Luz, na qualidade de Presidente da Comissão de Saúde, destacou representar a Câmara Municipal de Parintins em reunião ocorrida no dia 06 de abril (quinta–feira) no Auditório da Escola Estadual Padre Jorge Frezzinni. “A reunião convocada pelo Dr. Ronaldo Cardoso Gonçalves, Secretário Municipal de Saúde, tinha o caráter informativo e organizativo dos trabalhos do Conselho Municipal de Saúde, em resumo, os trabalhos do Conselho de Saúde estão paralisados há mais de ano, sua recomposição está sendo cuidada, conforme legislação, pelo Ministério Público e Conselho Estadual de Saúde e, em consenso, ficou designado o próprio Secretário de Saúde, Dr. Ronaldo Gonçalves, para articular a reinstalação a partir da Procuradoria Geral do Município, juntamente com Ministério Público e Conselho Estadual de Saúde”, concluiu.

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril, o vereador Telo Pinto (PSDB) ressaltou a importância da Semana Santa para a sociedade parintinense. De acordo com ele, o momento é de reflexão, principalmente aos parlamentares, em relação as suas vidas e condutas. “Tivemos o início da Semana Santa com o Domingo de Ramos e hoje estamos na Segunda-feira Santa. Esse é um momento fundamental para nós vereadores refletirmos sobre tudo, principalmente sobre nossa postura como homens públicos”, afirmou.

Telo Pinto também evidenciou a importância do programa de entrega de Kits Bebê no município de Parintins. Ele destacou o empenho da Secretária Extraordinária Michele Valadares Garcia e do Prefeito de Parintins Bi Garcia em dar continuidade a esse projeto social, o qual tem o propósito de fortalecer as políticas públicas voltadas para as gestantes e seus bebês.

Segundo Telo Pinto, mais importante do que a entrega desses Kits é a realização por parte do Executivo do acompanhamento médico das gestantes nos Postos de Saúde da Ilha, com a disponibilização de profissionais competentes. “Esse programa iniciou na primeira gestão do Prefeito Bi Garcia e foi tão bem conduzido pela Michele Valadares, a qual impulsionou o projeto juntamente com a Zeila Lima. Ele beneficia as grávidas de Parintins com kits para dar suporte inicial ao bebê. Mas o programa traz consigo todo um acompanhamento, pois a mãe para receber o Kit Bebê precisa fazer acompanhamento e consultas médicas”, frisou.

O vereador Tião Teixeira (PTB) dedicou pronunciamento na sessão desta segunda-feira, 10 de abril, para destacar a visita ao Distrito do Caburi, realizada nos dias 06 e 07 da semana passada, acompanhado do parlamentar Bertoldo Pontes. Os membros da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais na Câmara Municipal de Parintins participaram de um grande encontro promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), em parceria com o Banco da Amazônia e Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na Escola Estadual do Caburi, na noite de quinta-feira, 06 de abril.

Na reunião, os representantes das instituições trataram de assuntos relacionados a ação de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), de 08 a 15 de maio, no Distrito do Caburi. Como presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais, juntamente com os membros Bertoldo e Beto Farias, Tião Teixeira destacou a ação integrada do Idam no Caburi, com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Câmara Municipal de Parintins, Banco da Amazônia, promovida de segunda-feira, 03, até sexta-feira, 07 de abril.

O vereador afirmou que com essa ação integrada do Idam, os produtores rurais do Caburi deixaram de gastar mais de R$ 40 mil para emissão de documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Declaração de Aptidão de Produtor Rural (DAP), Cartão de Produtor Primário (CPP) e laudos de vistorias técnicas em propriedades. O Idam promoveu ainda divulgação de ação de crédito do governo estadual, por meio da Afeam, de 08 a 15 de maio de 2017 no Distrito do Caburi, além de renegociação de dívidas dos produtores rurais com o Banco da Amazônia.

Tião Teixeira ressaltou que, durante toda a semana passada, a equipe técnica do Idam, coordenada pelo gerente local do órgão, Lucivaldo Pereira, realizou palestras, visitas de Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater) e Assistência Técnica de Extensão Rural e Florestal (Aterf). O objetivo dessa ação integrada foi atender maior público e ampliar o raio de atuação, com menor custo. De 08 a 15 de maio deste ano, o Governo do Estado destina R$ 250 mil ao Caburi para investimentos nos setores primário, secundário e terciário.

Macurany, Aninga e Parananema foram pautas do discurso da vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) na sessão ordinária desta segunda-feira, 10 de abril. Dessa forma, apresentou na tribuna as reivindicações dos moradores em relação às escolas municipais localizadas nessas regiões, bem como a rota do transporte escolar e as atuais condições da via do núcleo São Miguel, no Parananema.

Durante visita às Escolas Municipais “Santa Terezinha do Aninga”, “Santa Luzia” e “São Pedro do Parananema” a vereadora Vanessa Gonçalves registrou as solicitações de pais de alunos, funcionários e professores das referidas escolas. “Constatamos serviços de manutenção bem executados pela Prefeitura Municipal no início deste ano letivo. No entanto, há pequenos reparos necessários para assegurar a qualidade de ensino das crianças. Vejo que especificamente na Escola Municipal Santa Luzia há a necessidade de uma reforma completa do prédio que foi inaugurado em 2011”, ressaltou Vanessa.

Ainda sobre esta temática, a parlamentar solicitou da Secretaria Municipal de Educação que reveja a rota de tráfego do transporte escolar que atende aos alunos do Parananema. Assim, solicitou que o veículo siga até o limite da via, próximo a escola São Pedro, para dessa forma atender também os alunos deste educandário. Reparos nas vias do núcleo São Miguel, no Parananema, foi outro pedido da vereadora ao Executivo por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo.

