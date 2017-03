Maria Alencar evidencia entrega de benefícios do Seguro Defeso aos pescadores de Parintins

Ela demonstrou o orgulho e amor que tem por Parintins e por sua cultura, principalmente pela cidade ser conhecida por uma das maiores manifestações folclóricas da Amazônia que é o Festival Folclórico dos bois Garantido e Caprichoso

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, demonstrou o orgulho e amor que tem por Parintins e por sua cultura, principalmente pela cidade ser conhecida por uma das maiores manifestações folclóricas da Amazônia que é o Festival Folclórico dos bois Garantido e Caprichoso. Para ela, esse reconhecimento é resultado de todas as pessoas que dedicam seus esforços, tempo e criatividade, que contribuem direta e indiretamente no aspecto cultural do município.

Dessa forma, a parlamentar ressaltou que neste final de semana a cultura dos bois mostrou toda sua força na festa de gravação do DVD do boi Caprichoso. “Foi uma festa linda. Parabenizo ao presidente Babá Tupinambá e toda sua equipe e, principalmente a população que estava em massa para prestigiar o espetáculo azul. Isso foi apenas o início de um grande Festival que teremos este ano”, frisou.

Ela destacou o papel que a cultura revela para o município, pois sinaliza uma forma de contribuir com o aquecimento da economia local, gerando trabalhos informais e estimulando trabalhadores autônomos. Falou do grande índice de desemprego, o qual acaba, por vezes, tornando-se alternativa de sobrevivência para algumas pessoas, ou seja, a cultura fomenta a economia e gera renda no município.

“Por estas características, é necessária atenção à nossa cultura, aos nossos artistas e artesãos, inclusive tenho muito carinho por todos os artistas. Contem sempre comigo”, destacou.

Maria Alencar também informou participar neste domingo no Auditório Dom Arcângelo Cerqua, juntamente com os vereadores Marcos da Luz (PRB), Telo Pinto (PSDB) e o Presidente Maildson Fonseca (PSDB), da solenidade de entrega de 366 benefícios do Seguro Defeso para os pescadores da zona urbana e rural do município, totalizando 1,3 milhões injetados na economia do município.

“Foi com muita satisfação que participei desta ação, pois entendo que os pescadores precisam ter seus direitos assegurados e nós precisamos somar forças para que direitos como este não sejam destituídos e sim fortalecidos”, frisou.

Nesse sentido, como forma de contribuir para a melhoria das condições de vida dos pescadores, ontem o prefeito assinou o termo de operação técnica que institui a instalação de uma nova agência digital do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) na Prefeitura de Parintins. Após a assinatura a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) tem toda autorização de iniciar o procedimento de instalação da nova agência digital.

De acordo com Nêga, esta unidade visa dar suporte para a aposentadoria de trabalhadores rurais e idosos de Parintins, salário maternidade e Seguro Defeso. Ela parabenizou o Deputado Federal Silas Câmara, o Senador Omar Aziz e o Prefeito Bi Garcia.

“Gostaria de parabenizar o trabalho que o amigo e vereador Marcos da Luz, presidente da colônia dos pescadores vem realizando em Parintins. Reafirmo minha satisfação quanto a essas conquistas para os pescadores do município. São conquistas mínimas, porém significativas. Estarei sempre disposta a somar na luta de vocês, visto que busco contemplar a todos os grupos (pescadores, mulheres, idosos entre outros) independente de classes, afinal nosso regime é democrático”, concluiu Nêga.

Maildson Fonseca parabeniza Prefeito Bi Garcia pela reabertura do Aeroporto Júlio Belém

O parlamentar também afirmou que a interdição do Aeroporto de Parintins se deu pela apresentação de laudos falsos para a ANAC, por parte da administração passada

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) destacou a vinda do deputado federal Silas Câmara a Parintins para participar de uma solenidade de entrega de 366 benefícios do Seguro Defeso no auditório Dom Arcângelo Cerqua e prestigiar a instalação na Prefeitura Municipal de uma agência digital do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Maildson disse que essa agência atenderá principalmente as famílias da zona rural. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março.

“Isso dá ao comércio uma injeção, visto que essas pessoas irão aplicar esses recursos e é uma movimentação financeira positiva no município de Parintins. Essa ação engrandece, acima de tudo, a contratação de trabalho por pessoas nos comércios. Enfim, estimula a pesca e a preservação. O deputado Silas Câmara está de parabéns por essa iniciativa, pois fez com que os pescadores recebessem esse recurso tão sonhado e que no passado foi cancelado”, frisou.

O parlamentar também afirmou que a interdição do Aeroporto de Parintins se deu pela apresentação de laudos falsos para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), por parte da administração passada. Ele enfatizou a reabertura do Aeroporto Júlio Belém para voos noturnos e parabenizou o empenho do Prefeito Bi Garcia (PSDB).

“Parintins a partir de hoje vive um novo momento econômico com a reabertura do Aeroporto para voos comerciais no período noturno. Vale ressaltar que esse aeródromo foi fechado porque a ANAC se sentiu enganada. O aeroporto era administrado pelo senhor Paulo Pessoa, péssimo administrador. Ele administrou o aeroporto com arrogância e prepotência. Falar desse rapaz é falar da incompetência de uma administração que não tinha o que fazer e contratava empresas irresponsáveis. Chegou a tal ponto que o aeroporto ficou sem ar-condicionados e proibiam taxistas e mototaxistas de utilizarem os banheiros do aeródromo, tendo esses trabalhadores que fazerem suas necessidades no meio do mato”, denunciou.

Fonseca culpou a administração passada pelo fechamento do Aeroporto Júlio Belém. “Até desvio e venda de combustível acontecia nesse período. Inventaram até um poço fantasma lá dentro e o prefeito assinou um contrato. Eu denunciei e apresentei nesta Casa a cópia desse contrato. Eles apresentaram laudos mentirosos. Como eles podem ter saído e contado urubu por urubu para dizer que tinham tantos urubus em Parintins? Então, foram por esses e outros motivos que fecharam o aeroporto de Parintins”, finalizou.

Afonso Rocha ressalta demandas das famílias do Caburi

Questões relacionadas a atendimentos médicos de urgência e a necessidade de reparos nas estradas da região foram algumas das solicitações ao deputado

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, o vereador Afonso Caburi (PTB) destacou solicitações apresentadas ao deputado estadual Sabá Reis (PR). O início do cadastro do Programa Banco do Povo nas comunidades de Caburi, Mocambo e Vila Amazônia também foi destaque no discurso do parlamentar.

Durante reunião realizada na Câmara Municipal de Parintins no último sábado, 25 de março, Afonso Caburi esteve reunido com o deputado estadual Sabá Reis. No encontro, o vereador parintinense encaminhou pleitos dos comunitários do Distrito do Caburi. Questões relacionadas a atendimentos médicos de urgência e a necessidade de reparos nas estradas da região foram algumas das solicitações ao deputado.

Assim, Afonso frisou pedir do Líder do Governo do Estado o asfaltamento da estrada Caburi/Mocambo com ampliação da estrada da Colônia São Joaquim, Lago da Esperança e Monte Sinai; uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Centro de Saúde da Agrovila do Caburi; a construção do Porto do Monte Sinai; o recapeamento asfáltico das ruas desta Agrovila; a construção do Muro de Contenção e recuperação da Praia Brilho do Banzeiro; uma ambulância para atender os moradores e um caminhão para transporte dos produtos agrícolas do Caburi.

O parlamentar destacou ainda que no próximo dia 10 de abril representantes do Programa Banco do Povo, de responsabilidade da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, iniciam cadastramento e orientações a empreendedores rurais.

Bertoldo Pontes parabeniza evento de gravação do DVD do Boi Caprichoso

O parlamentar apresentou também requerimento no sentido de solicitar que a Secretaria de Obras do Município resolva o problema de iluminação pública no Bairro de São Benedito

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, o vereador Bertoldo Pontes (PSL) enfatizou a reabertura do aeroporto Júlio Belém. O parlamentar apresentou também requerimento no sentido de solicitar que a Secretaria de Obras do Município resolva o problema de iluminação pública no Bairro de São Benedito.

A reabertura do aeroporto Júlio Belém para voos noturnos foi tema do discurso do vereador Bertoldo Pontes. Dessa forma, parabenizou e agradeceu o empenho da Prefeitura Municipal de Parintins em atender as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para efetivar a reabertura do aeródromo parintinense. A medida refletiu resultados positivos, no fim de semana, com o evento organizado pela Agremiação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso.

O vereador direcionou-se ao evento para ilustrar a importância do aeroporto de Parintins para o município. Afinal, destaca Bertoldo, esta opção de viagem facilita a vinda de turistas ao município e, consequentemente, influencia o comércio local.

Nesse sentido, estendeu parabenizações ao presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá pela realização do evento de gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”. O parlamentar finalizou discurso com requerimento referente à iluminação pública no Beco Gregório, localizado no Bairro São Benedito.

Beto Farias pede reforma da Escola Municipal Didel de Castro Garcia

O vereador justifica que a estrutura do educandário está comprometida devido deterioração causada pelo tempo

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, o vereador Beto Farias (PTN) apresentou requerimento ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, no sentido de solicitar a reforma da Escola Municipal Didel de Castro Garcia, na comunidade Paraíso do Zé Açu.

De acordo com Beto Farias, a Escola Municipal Didel de Castro Garcia necessita urgentemente passar por uma reforma. O vereador justifica que a estrutura do educandário está comprometida devido deterioração causada pelo tempo. “Desde sua inauguração a mesma não passou por reforma, assim solicitamos ao Executivo Municipal a reforma desta escola para oportunizar melhores condições de ensino aos nossos estudantes”, disse.

Beto Farias questionou o posicionamento do Secretário de Educação do Município João Costa em dificultar diálogos com o legislativo parintinense. “Esta representação é uma das mais importantes, porque trata diretamente da educação e do futuro de nossos filhos que estão buscando conhecimento. Quando parte de um Secretário esta indelicadeza, realmente ficamos decepcionados e tristes”, ressaltou.

O parlamentar registrou também a passagem dos 90 anos de idade do senhor Alsemiro Farias, popularmente conhecido como “Simoca”, o qual é seu pai. “Rendo a ele minhas homenagens e ressalto aqui meu respeito e carinho pelo senhor, meu querido pai”, destacou.

Cabo Linhares critica Secretário Municipal de Educação

De acordo com o parlamentar, os vereadores foram impedidos de realizar diálogo cordial com intuito de discutir questões pertinentes à comunidade parintinense

O vereador Cabo Linhares (PEN) teceu duras críticas ao Secretário Municipal de Educação, João Costa. De acordo com o parlamentar, os vereadores foram impedidos de realizar diálogo cordial com intuito de discutir questões pertinentes à comunidade parintinense. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março.

Linhares acrescentou que se o Secretário não atende o parlamento municipal, então desrespeita o povo parintinense. O parlamentar frisou que o Legislativo tem inúmeras reivindicações coletivas para repassar a esta pasta.

“Mais uma vez recebemos a indelicadeza do senhor Secretário de Educação. Faríamos uma visita de cortesia a ele, mas infelizmente não nos atendeu. Para nossa surpresa fomos informados que não seríamos recebidos pelo secretário, já que teríamos que oficializar esse pedido para falarmos com ele. Não podemos aceitar isso, porque somos representantes do povo. ele tem que respeitar os vereadores desta Casa. Senhor secretário, se não quer atender o povo, entregue o seu cargo. Eu vou ter que chama-lo de Ministro da Inglaterra, para oficializar ida a secretaria e falar com ele”, disparou.

Também destacou o evento de gravação do DVD do Boi Bumbá Caprichoso realizado neste final de semana, 25 de março. Assim, parabenizou aos organizadores e ao presidente Babá Tupinambá por impulsionar a economia de Parintins, uma vez que esta é uma forma de valorizar a cultura e o setor comercial do município. Linhares ressaltou a movimentação na cidade e frisou a importância de realização de eventos com este fim, tanto para elevar o nome do Festival, como para engrandecer a geração de emprego e renda na cidade.

Marcos da Luz destaca implantação de agência digital do INSS na Prefeitura Municipal

Para Marcos da Luz, essa agência em Parintins facilitará acesso das classes trabalhadoras às políticas públicas dos governos

O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, enfatizou participar de solenidade de entrega de 366 benefícios do Seguro Defeso no domingo (26) no Auditório Dom Arcângelo Cerqua. Segundo ele, o termo de cooperação técnica que institui a instalação de uma nova agência digital do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) na Prefeitura Municipal traz segurança à classe de pescadores e agricultores rurais.

Para Marcos da Luz, essa agência em Parintins facilitará acesso das classes trabalhadoras às políticas públicas dos governos. “Quero agradecer a organização do evento em nome da Prefeitura de Parintins, Colônia Z-17, Sindpesca, Asparpin e Assolpesca. Gostaria de destacar o trabalho partidário que foi feito, pois sou filiado ao PRB e o Silas Câmara é deputado federal do PRB. Eu não pertenci à coligação vitoriosa do Prefeito Bi Garcia, mas tenho que reconhecer um trabalho de cunho nacional. É reconhecido nesse Estado o trabalho do deputado Silas Câmara quando os pescadores tiveram o cancelamento em todo o Brasil do seguro defeso, e ele fez um Projeto de Decreto Legislativo que hoje dá direito a todos os pescadores”, frisou.

Foi nesse contexto de luta pela classe dos pescadores, enalteceu Marcos da Luz, que o deputado federal Silas Câmara veio agradecer a iniciativa do Prefeito Bi Garcia (PSDB) de valorizar o setor primário. “O seguro defeso do pescador artesanal ganhou novo rumo dentro da nossa política, antes estávamos restritos a federações”, afirmou.

O vereador Marcos da Luz também destacou participar na semana passada de uma Sessão Especial da Câmara Municipal de Terra Santa, a convite do Secretário Municipal de Meio Ambiente, senhor Jonas Pessoa, em solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Mineração Rio do Norte – MRN e a Prefeitura de Terra Santa. Segundo Marcos, o Programa Território Sustentável da MRN foi criado em 2015 e beneficia os municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa. “As principais atividades econômicas desenvolvidas nesse território são a coleta de castanha-do-pará, agricultura de subsistência, pesca, retirada de madeira, mineração e criação de gado. O programa tem duração prevista de 15 anos e atua em quatro pilares: gestão pública, capital social, desenvolvimento econômico e gestão ambiental”, disse.

Renei Serrão apresenta demandas do Mocambo para deputado estadual

Ele evidenciou dialogar com o deputado estadual Sabá Reis (PR) no sábado (25) na Câmara Municipal de Parintins

O vereador Renei Mocambo (PR) evidenciou dialogar com o deputado estadual Sabá Reis (PR) no sábado (25) na Câmara Municipal de Parintins. Durante o encontro, o parlamentar apresentou as demandas das famílias da Agrovila do Mocambo. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março.

Dessa forma, Renei solicitou uma ambulância para o Distrito do Mocambo e o recapeamento das vias públicas e a construção da estrada Mocambo/Caburi. A construção de um Porto para o Mocambo foi outra demanda apresentada.

O parlamentar também cobrou do poder público a valorização e fomento do setor primário em Parintins. Com isso, criticou a ausência da Secretaria de Produção na zona rural, principalmente nas regiões do Mocambo e Caburi.

“Já se passaram três meses e ainda não houve uma ação. Os produtores rurais também estão preocupados e perguntando: ‘Cadê o nosso secretário?’. Sabemos das dificuldades sim, mas temos que ir a campo e agir. Não podemos ficar esperando”, afirmou.

Renei Mocambo também apresentou demandas das famílias da Ilha do Bispo. Segundo ele, a principal reivindicação é sobre a regularização dessa terra, os quais pedem ajuda e apoio do IDAM e da Prefeitura Municipal. “Precisamos regularizar a parte de documentações, porque os trabalhadores não têm esse documento. Eles ficam impossibilitados de fazer financiamentos e projetos. Vale ressaltar que é dessa praia que saem melancia, banana, macaxeira, mandioca, entre outros produtos que são vendidos no Mocambo e na sede de Parintins”, destacou.

Telo Pinto pede criação da Procuradoria da Dívida Ativa em Parintins

Ele frisou que a Procuradoria da Dívida Ativa é um órgão de suma importância para a estrutura administrativa de Parintins, no que tange as cobranças dos débitos tributários devidos

O vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, apresentou Requerimento ao Poder Executivo no sentido de solicitar a criação da Procuradoria da Dívida Ativa, na estrutura administrativa de Parintins. De acordo com o parlamentar, essa Procuradoria existia desde a sanção da Lei Municipal nº 365/2005 e deixou de existir após sanção da Lei da Reforma Administrativa de 2013, dando lugar à Procuradoria da Fazenda Pública.

Ele frisou que a Procuradoria da Dívida Ativa é um órgão de suma importância para a estrutura administrativa de Parintins, no que tange as cobranças dos débitos tributários devidos. Vivemos nos últimos quatro anos na Prefeitura de Parintins momentos de extrema dificuldade, desorganização, onde os recursos financeiros foram sofrendo degradação, à medida que deixaram de ser arrecadados pela inércia do anterior gestor. Por isso, essa propositura visa contribuir no aumento da arrecadação”, afirmou.

Telo Pinto também enfatizou diálogo no sábado (25) com o deputado estadual Sabá Reis (PR) na Câmara Municipal. Dentre os assuntos tratados na reunião, o parlamentar destacou o pedido de investimentos para a construção de um prédio próprio para o Poder Legislativo Parintinense.

“O deputado Sabá Reis pediu para que nós elaborássemos e apresentássemos um projeto, por meio de Ofício, sobre a construção de nova estrutura no terreno próprio da Câmara. Ele frisou que destinará recursos individuais para esta obra, no montante de 150 mil reais, e pedirá o mesmo valor dos demais deputados estaduais. Esses valores serão contemplados por meio do orçamento impositivo, com emendas individuais dos parlamentares para Parintins. Eu estou elaborando esse pedido formalmente, o qual terá a assinatura de todos os vereadores deste parlamento”, explicou.

Também informou participar no domingo (26) de solenidade de entrega de 366 benefícios do Seguro Defeso no Auditório Dom Arcângelo Cerqua. Ele explicou que esse termo de cooperação técnica institui a instalação de uma nova agência digital do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) na Prefeitura de Parintins.

Por fim, Telo Pinto enalteceu receber relatório da Secretaria Municipal de Obras sobre a operação tapa buracos em Parintins, inclusive com cronograma de atividades. De acordo com Telo, esses serviços são essenciais para melhorar o tráfego de pedestres e veículos nas vias públicas do município.

Tião Teixeira clama por melhorias em acesso ao Porto e iluminação pública de Vila Amazônia

Requerimentos são resultados de viagem à comunidade Santa Maria e foram aprovados por unanimidade na sessão desta segunda-feira

Serviço de terraplanagem das ruas de acesso ao porto improvisado e manutenção da iluminação pública na Vila Amazônia foram os principais requerimentos apresentados pelo vereador Tião Teixeira (PTB), aprovados por unanimidade, na sessão da Câmara Municipal de Parintins, na manhã desta segunda-feira, 27. As proposituras são resultantes da visita do parlamentar a comunidade Santa Maria, núcleo urbano do Projeto de Assentamento Gleba Vila Amazônia, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Tião Teixeira acompanhou de perto as dificuldades dos trabalhadores da Vila Amazônia e verificou a necessidade de serviço de terraplanagem por parte da Secretaria Municipal de Obras na principal via de acesso ao porto, por onde passam centenas de pessoas diariamente, tanto para embarque, quanto desembarque, além de transporte de produtos do setor primário. “É uma medida paliativa que vai minimizar os problemas dos moradores, enquanto o porto é construído e deve ser entregue até o final do ano. Vai minimizar muitos problemas dos usuários”, afirmou.

O vereador ouviu a reclamação dos moradores sobre a escuridão nas ruas da sede urbana de Vila Amazônia, devido à falta de iluminação pública nos postes. Os moradores informaram à Tião Teixeira que pagam em dia a taxa de iluminação, mas não têm os serviços prestados. O parlamentar ainda conversou com os feirantes instalados nas adjacências do porto improvisado e recebeu pedido de representantes da comunidade para que a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) transforme o prédio J.G Araújo em uma feira permanente da Vila Amazônia.

O antigo prédio de beneficiamento de fibras de juta e malva comportaria todos os feirantes e necessita de reforma na estrutura física. Com essa ação, os feirantes teriam um espaço digno de trabalho, pois o local onde estão instalados começa a ficar comprometido pelo avanço das águas da enchente do rio Amazonas. Junto com o administrador interino de Santa Maria de Vila Amazônia, Tião Teixeira visitou a ponte da Laje e constatou a necessidade de reparos técnicos na estrutura de madeira de aproximadamente 100 metros.

Vanessa Gonçalves enfatiza processo referente à sede do Legislativo Parintinense

Ainda rendeu parabenizações à Agremiação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso pelo evento de gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) iniciou discurso na sessão ordinária desta segunda-feira, 27 de março, com parabenizações à Agremiação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso pelo evento de gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”. A parlamentar destacou também reunião com o deputado estadual Sabá Reis (PR).

Durante reunião realizada na Câmara Municipal com o deputado Sabá Reis, a construção do prédio do legislativo parintinense um dos assuntos tratados. Sobre este tema, a parlamentar frisou a necessidade de efetivar o projeto de construção do prédio, bem como a posse definitiva do atual terreno. O requerimento de autoria do deputado referente aos cursos de Educação Ambiental, Atendimento ao Turista e Inglês Básico também ganhou destaque no pronunciamento da vereadora, uma vez que a iniciativa irá beneficiar os moradores da Comunidade São Pedro do Parananema.

Valorizar a tradição cultural do município de Parintins é primordial para o fortalecimento do Festival Folclórico da Ilha Tupinambarana. Nesse sentido, reiterou: “Estou aqui para defender nossa cultura, levanto a bandeira pelo bem do Festival de Parintins. Dessa forma, quero parabenizar e agradecer o Presidente Babá Tupinambá pelo sucesso desta festa. Afinal, um momento emocionante para mim foi ver minha afilhada Thaila no palco”. A contratação da empresa parintinense “Paulino Produções” também foi pontuado pela parlamentar. Para ela, esta é a melhor forma de valorizar o trabalhador parintinense e otimizar a economia local.

A vereadora Vanessa agradeceu também a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido pela homenagem em comemoração aos 85 anos da matriarca da família Gonçalves, Walkiria Viana Gonçalves. Na ocasião, enfatizou a abertura da temporada de eventos do Boi-Bumbá Garantido em Manaus. “São eventos que ressaltam nossa cultura e projetam os parintinenses ao clima contagiante dos dias de Festival”, finalizou a parlamentar.

