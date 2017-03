Maria Alencar cobra renovação de convênio entre Prefeitura e CDI para exames de Tomografia

Também pediu da direção da empresa Amazonas Energia, por meio do programa “Luz para todos”, a instalação de energia elétrica e da empresa Vivo Telefonia Móvel a construção de uma antena para a Comunidade da Ilha do Bispo.

Sabendo que a saúde se constitui em um dos direitos garantidos pelo Estado aos cidadãos, por meio do acesso universal aos serviços e ações para promoção, proteção e recuperação do usuário, a vereadora Maria Alencar (PSD) solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, a renovação do convênio com o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) na realização dos exames de Tomografia. De acordo com Nêga, os exames específicos são previstos pelo Sistema Único de Saúde – SUS para àqueles que não podem custear os gastos. Nesse sentido, a parlamentar lamentou a falta deste convênio com o CDI. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 20 de março.

Também pediu da direção da empresa Amazonas Energia, por meio do programa “Luz para todos”, a instalação de energia elétrica e da empresa Vivo Telefonia Móvel a construção de uma antena para a Comunidade da Ilha do Bispo. Segundo ela, os moradores desta comunidade lhe fizeram esses dois pedidos, como forma de minimizar as dificuldades enfrentadas por eles.

Cobrou da Secretaria Municipal de Obras a manutenção das estradas da Gleba de Vila Amazônia, bem como o esclarecimento da Secretaria Municipal de Educação –SEMED sobre os transportes escolares daquela localidade. Segundo relato dos moradores da Comunidade Toledo Pizza do Tracajá, frisou Nêga, as estradas da Gleba de Vila Amazônia estão em estado de riscos, precisando de reparos urgentes.

“Os inúmeros buracos e as constantes chuvas tornam as estradas, praticamente, intrafegáveis, o que dificulta a transição dos moradores para execução de suas tarefas diárias. Outra questão pontuada, diz respeito ao transporte escolar, que até o momento não foi realizado a contratação das empresas responsáveis pela locomoção das crianças”, explicou.

Nêga também informou dialogar no dia 05 de março de 2017 com o senador do Acre Gladson Cameli, sobre a doação do prédio da Câmara. “Neste instante, para fortalecer este pedido, liguei para o Senador Omar Aziz e o mesmo abraçou esta causa. O resultado desta reunião foi que os representantes da SUFRAMA asseguraram que iriam disponibilizar o prédio para este poder legislativo. Nesse sentido, parabenizo a iniciativa do prefeito em fortalecer o meu pedido diante do eterno governador e Senador Omar, ao tratar de um assunto que é de interesse coletivo, tanto para os nobres vereadores, funcionários desta casa e para a população em geral que necessita de um espaço adequado para atendimentos com mais respeito e dignidade”, evidenciou.

Por fim, a vereadora Maria Alencar parabenizou a todas as mulheres parintinenses que não calaram diante dos retrocessos de seus direitos e conquistaram o retorno da Secretaria da Mulher em Parintins. “Neste mesmo dia, encontrei-me com o prefeito em exercício Tony Medeiros na ação realizada pelo SENAC e expus nossas demandas, principalmente minha indignação acerca do fechamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Acredito que o mesmo se sensibilizou e ouviu atentamente os nossos clamores, tanto que na quarta-feira passada revogou através de decreto o Projeto de Lei Complementar 019/2017, que extinguia a referida secretaria na reforma administrativa. Gratidão”, finalizou Nêga.

Vereador Telo Pinto enfatiza conquistas do Prefeito Bi Garcia para Parintins

Também apresentou relatório sobre a arrecadação do município de Parintins no período de 2013 a 2016

O vereador Telo Pinto (PSDB) apresentou relatório sobre a arrecadação do município de Parintins no período de 2013 a 2016. De acordo com o parlamentar, mais de dois milhões e quatrocentos mil reais em recursos não foram arrecadados pelo não recolhimento de taxas de ISS (Imposto Sobre Serviços), por meio de construtoras, casas bancárias, serviços de telefonias e outras empresas. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 20 de março.

Telo Pinto frisou que a administração municipal fará tal cobrança para recolher esse valor e investir na cidade de Parintins. “Esse relatório enumera todas as empresas que emitiram notas fiscais em Parintins e não recolheram as taxas de ISS aos cofres municipais, demonstrando uma falta de responsabilidade e desinteresse total do antigo gestor em não buscar alternativas para que o povo pudesse receber os frutos dessas arrecadações. Dessa forma, o Prefeito Bi Garcia (PSDB) vai a partir desta semana começar uma espécie de cobrança a todas essas empresas, com a devida comprovação, em relação a esse recolhimento. Vale dizer que o ex-prefeito negociava com as empresas. Ele pagava através de caixa dois e não entrava recursos nos cofres públicos, ou seja, o beneficiado final sempre era o ex-prefeito, nunca a população”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou a ida do Prefeito de Parintins Bi Garcia à Brasília-DF em busca de recursos e investimentos ao município. Segundo Telo, o Chefe do Executivo conquistou inúmeras emendas parlamentares ao povo parintinense.

Citou a conquista do montante de R$ 3.900.000,00 para a construção de uma escola modelo no Bairro União, com quadra poliesportiva e palco de shows, por meio de emendas dos deputados federais Arthur Bisneto, Alfredo Nascimento, Pauderney Avelino, Silas Câmara, Hissa Abrahão e Marcos Rotta (atual vice-prefeito de Manaus); a disponibilização de R$ 962.000,00 para apoio ao Festival Folclórico de Parintins, através do Senador Omar Aziz e dos deputados federais Arthur Bisneto, Alfredo Nascimento e Hissa Abrahão; a conquista de um Ginásio Poliesportivo ao lado da Escola Claudemir Carvalho, no Palmares, no valor de R$ 487.000,00, emenda de autoria do Senador Omar Aziz.

Telo destacou também alguns convênios formalizados em 2016 com o governo federal, em contrapartida com o município, como a reforma e ampliação do Mercado Municipal de Parintins, no montante de R$ 3.624.937,07; a dotação da cidade de infraestrutura de drenagem para evitar alagações que causam transtornos e prejuízos à população, no valor de R$ 20.400.000,00; bem como o montante de R$ 4.285.718,50 referente às emendas do então Deputado Estadual Bi Garcia para o município de Parintins, por meio do orçamento impositivo. “Está de parabéns o Prefeito Bi Garcia por essas conquistas, pois o município também entrará com contrapartida para a implementação dessas emendas”, concluiu Telo Pinto.

Renei Mocambo solicita audiência pública para discutir setor primário

Questões relacionadas à produção rural do município e a necessidade de reparos na estrada entre as Agrovilas de Mocambo e Caburi foram destaques no discurso do parlamentar

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 20 de março, o vereador Renei Mocambo (PR) ressaltou demandas das comunidades ribeirinhas do município de Parintins. Questões relacionadas à produção rural do município e a necessidade de reparos na estrada entre as Agrovilas de Mocambo e Caburi foram destaques no discurso do parlamentar.

Ao tratar sobre o período de chuvas na região, o vereador Renei Mocambo pontuou os problemas enfrentados pelos trabalhadores do Setor Primário. Dessa forma, solicitou por meio de requerimento a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Parintins. A proposta é reunir representantes ligados ao setor, produtores rurais e a comunidade em geral para discutir soluções e pensar em incentivos que possam contribuir para o bom funcionamento da atividade que impulsiona a economia do município.

As atuais condições das estradas na zona rural da cidade é outro ponto que preocupa o parlamentar. Em especial, a estrada que liga Mocambo e Caburi dificulta o transporte de produtos ao município de Parintins. Nesse sentido, destacou o parlamentar, “é fundamental que sejam pensadas formas para minimizar os problemas da produção rural, bem como a distribuição dos produtos agrícolas, principalmente nos períodos chuvosos”.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários