Maria Alencar cobra ações do Estado na segurança pública do município de Parintins

Em pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, a vereadora Maria Alencar (PSD) ressaltou a necessidade do Governo do Estado do Amazonas investir na segurança pública do município de Parintins e dar estrutura às Polícias Militar e Civil para atuar contra o crime organizado. Frisou que a administração municipal deve cobrar maciçamente providências urgentes sobre essa problemática.

“Como membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico da Câmara de Parintins, quero convidar a todos os parlamentares a fazer uma visita ao Tenente Coronel Valadares Júnior. Precisamos verificar onde podemos ser úteis, legislando e fiscalizando. Se não nos preocuparmos seremos vencidos pelo crime organizado dentro de Parintins”, destacou.

A parlamentar também comemorou a informação de que a Delegacia da Mulher está prestes a funcionar no município de Parintins. Quer que de fato a Delegacia seja especializada. Assim, cobrou também o retorno do funcionamento da Secretaria da Mulher em Parintins.

Na oportunidade, Nêga enfatizou participar no período de 24 a 26 de abril de uma reunião promovida pelo Conselho Nacional de Combate a Discriminação de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) em Manaus. Ela representou o município de Parintins como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Humanos da Câmara. Segundo a parlamentar, o objetivo do evento foi chamar a atenção dos membros do Conselho e da sociedade em geral sobre questões relacionadas aos direitos e políticas públicas voltadas ao público LGBT.

Texto: Mayara Carneiro

Presidente Maildson propõe Sessão Especial em homenagem ao Dia do Assistente Social

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Mesa Diretora do Legislativo Parintinense uma Sessão Especial em homenagem ao Dia do Assistente Social, celebrado no dia 15 de maio. Segundo Maildson, o objetivo da propositura é dar visibilidade à profissão e suas bandeiras de luta no município de Parintins. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio.

“Em 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII publicava a Encíclica “Rerum Novarum”, apresentando ao mundo católico os fundamentos e as diretrizes da Doutrina Social da Igreja. Era a primeira Encíclica Social já escrita por um Papa e, arcava o posicionamento da Igreja frente aos graves problemas sociais que dominavam as sociedades europeias. Para os assistentes sociais europeus, a Encíclica publicada naquele dia 15 de maio, trazia um conteúdo muito especial. Atônitos frente à complexidade dos problemas existentes e teoricamente fragilizados em consequência de sua formação ainda bastante precária, aqueles profissionais assumiam o documento e os ensinamentos ali contidos, como base fundamental de seu trabalho”, relatou.

A propositura foi aprovada por unanimidade nesta sessão. O dia e horário da solenidade serão marcados e divulgados com brevidade.

Maildson Fonseca também apresentou comunicado da 2ª Feira do Livro Comunitário. De acordo com ele, será um simpósio de contemporaneidades ameríndias, o qual será realizado pelo Grupo de Leitura e Letramento Comunitário Leleco. “O acontecimento será nos dias 12 e 13 de maio de 2017 no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. A Universidade do Estado do Amazonas convida a todos a prestigiar os trabalhos de incentivo a leitura e formação de uma cultura livresca em nosso município. O projeto conta com a participação de voluntários, escritores, artistas, educadores e estudantes universitários”, destacou Fonseca.

Texto: Mayara Carneiro

Bertoldo Pontes quer melhorias na iluminação pública do Beco Submarino

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, enfatizou viagem à região do Rio Uaicurapá para prestigiar uma reunião do IDAM na sede da comunidade São João Batista do Jacú. Ele agradeceu o convite do gerente local do IDAM, Lucivaldo Pereira, e destacou a importância desta instituição dar assistência técnica aos comunitários rurais.

“Parabenizo a iniciativa do IDAM em realizar ações benéficas como essa. Os comunitários ficaram agradecidos, pois os produtores rurais não tinham assistência há quatro anos. Assim, levamos esperança aquele povo e por isso precisamos dar ainda mais incentivo e apoio as famílias da zona rural. Estou aqui para apoiá-los, pois represento o setor primário na Câmara, e fico feliz em incentivar as pessoas a produzir”, comentou Bertoldo.

O parlamentar também apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras serviços de melhorias na iluminação pública do Beco Submarino. Ele quer a reposição de lâmpadas nos postes da respectiva área.

Pediu ainda da Secretaria Municipal de Obras a manutenção da estrada do Macurany que dá acesso ao Residencial Vila Cristina, por meio da operação tapa buracos. Justificou que a situação dessa área da cidade é calamitosa e os moradores clamam por melhorias. Bertoldo Pontes também cobrou providências da direção do Vila Cristina em relação a falta de água no Residencial há uma semana.

Por fim, o vereador Bertoldo Pontes parabenizou o Sistema Alvorada de Comunicação pela realização com sucesso da Copa Alvorada de Futsal de 2017. Ele parabenizou a seleção de Faro, time campeão masculino, e as Santistas, campeã feminina da Copa Alvorada.

Texto: Mayara Carneiro

Vereador Beto Farias solicita premiação para campeonato da Vila Amazônia

O vereador Beto Farias (PTN) anunciou a primeira ação da Comissão Especial que fiscalizará a prestação de contas da administração passada e divulgará o orçamento de 2016. Durante pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, o parlamentar solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins subsídio para premiação da 1ª Copa Master de Integração das Comunidades de Vila Amazônia Craques do Passado.

Com o objetivo de promover a integração das comunidades da cidade e do interior de Parintins, a 1ª Copa Master de Integração das Comunidades da Vila Amazônia Craques do Passado é uma competição realizada no campo Cláudio Navarro. “Esta é uma oportunidade de proporcionar a prática de esporte (futebol), promover saúde e também homenageá-los, visto que muitos dos atletas fizeram parte de uma história belíssima dentro do futebol, seja na cidade ou no interior”, justificou o parlamentar.

Tratou também sobre a Comissão Especial criada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Parintins que visa a tomada de contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2016. De acordo com o parlamentar, o primeiro passo será informar o ex-prefeito de Parintins dessa ação e lhe comunicar sobre os próximos procedimentos. Segundo Beto, as falhas e irregularidades a serem identificadas pela Comissão poderão punir os culpados e, dessa forma, organizar o financeiro do município.

Texto: Mayara Carneiro

Cabo Linhares lamenta ausência de segurança pública em Parintins

Na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, o vereador Cabo Linhares (PEN) enfatizou a visita do deputado estadual Cabo Maciel (PR) à cidade de Parintins. Nesse sentido, destacou a homenagem aos jovens do Programa Bombeiro Mirim realizada durante sessão especial na Câmara Municipal de Parintins, bem como o reconhecimento do idealizador do projeto no interior do Estado do Amazonas. Linhares criticou também a estrutura da Delegacia de Parintins.

Responsável pela elaboração do Projeto de Lei Nº 206/2014 que instituiu a criação do Programa Bombeiro Mirim, o deputado estadual Cabo Maciel recebeu homenagens na Câmara Municipal de Parintins na última quinta-feira, 27 de abril. Sobre a programação, Linhares ressaltou a importância do projeto na formação dos jovens parintinenses. Assim, parabenizou a iniciativa do deputado que recebeu total apoio da população parintinense por desenvolver políticas voltadas à juventude. Ao tratar do assunto, citou também o Projeto PROERD que orienta crianças e adolescentes a não entrarem no mundo das drogas e solicitou apoio de representações de Parintins para sustentação dos projetos.

A atual estrutura da Delegacia de Polícia de Parintins também foi destaque no discurso do vereador. Segundo ele, o município conta com apenas um delegado e quatro investigadores para atender aproximadamente 114 mil habitantes.

Nesse sentido, Cabo Linhares frisou a impossibilidade de prestar serviço de qualidade e garantir a segurança dos parintinenses com esse número desproporcional de agentes para atender a grande demanda que a cidade de Parintins exige. Assim, reiterou que é necessário, pelo menos, seis delegados e vinte investigadores. O parlamentar criticou, dessa forma, a desvalorização dos policiais no Estado do Amazonas. “O governo faz de conta que nada está acontecendo na segurança publicado município de Parintins”, concluiu.

Texto: Mayara Carneiro

Marcos da Luz quer comemoração na Câmara em homenagem ao Dia do Enfermeiro

O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, criticou o posicionamento do Diretor do SAAE Nelson Campos em negar a disponibilização de água para as famílias da ocupação do Bairro Pascoal Alággio. Para Marcos, o diretor Nelson contraria o Prefeito de Parintins e o compromisso dele assumido perante a população, além de demonstrar não conhecer o sistema de água do município.

O parlamentar disse que o ato de Nelson Campos é contraditório a suas ações, pois nega água as famílias da ocupação do Pascoal Alággio, porém fornece água para os ocupantes do Bairro da Castanheira, a qual também é uma área irregular. “Afirmar que não vai abastecer os ocupantes porque a área é irregular cria em mim a oportunidade de fiscalizar o fornecimento irregular de água para os moradores do Castanhal. Os ocupantes não possuem propriedades de terras, mas possuem o abastecimento de água do SAAE. Para mim são dois pesos e duas medidas: explica, mas não justifica. Ou o diretor do SAAE não acompanha o prefeito ou quer se contrapor aos ocupantes do Bairro Pascoal Alággio”, afirmou.

Marcos da Luz também solicitou, por meio de Requerimento, a realização de uma Sessão Especial no Legislativo Parintinense pela passagem do Dia do Enfermeiro, celebrado no dia 12 de maio, e pela comemoração da Semana Nacional da Enfermagem, festejada entre os dias 12 e 20 de maio. “Renderemos nossas homenagens ao profissional do cuidar, aquele que acompanha e observa o paciente em todo o processo de restabelecimento da saúde e na educação e na prevenção de doenças”, frisou.

Texto: Mayara Carneiro

Renei Serrão expõe investimentos destinados às Agrovilas de Mocambo e Caburi

Na sessão ordinária desta terça-feira, 02 de maio, o vereador Renei Mocambo (PR) tratou sobre a visita do líder do Governo do Amazonas, Sabá Reis (PR), à comunidade do Mocambo e Caburi. Segundo o vereador, o deputado pontuou investimentos à serem aplicados nessas regiões. O retorno do IDAM às comunidades para continuar o cadastro da documentação referente às atividades prestadas pelo Banco do Povo aos produtores rurais foi outro assunto em destaque no discurso do parlamentar.

A visita do deputado estadual Sabá Reis ao Mocambo e Caburi no sábado, 29 de abril, foi destaque no discurso do vereador Renei Serrão. Segundo ele, o líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas anunciou medidas que visam beneficiar a população do interior, tais como a proposta de disponibilização de uma ambulância para atender os comunitários, os serviços desenvolvidos pelo Programa Federal Banco do Povo, além de pontuar a reforma da Escola Estadual Caetano Mendonça.

Ao frisar o trabalho desenvolvido por meio do Banco do Povo, programa de microcrédito que atende produtores rurais, o parlamentar reiterou a importância de valorizar o setor primário no município de Parintins. “O crescimento e desenvolvimento do município de Parintins está pautado em investimentos no setor primário, por isso temos que valorizar nossos trabalhadores rurais para que tenhamos retorno”, justificou.

Dessa forma, ressaltou que a equipe técnica responsável pelo processo legal e de orientação sobre o Programa atuará de 8 a 15 de maio no Distrito de Mocambo e na região de Vila Amazônia.

Texto: Mayara Carneiro

Tião Teixeira reconhece ação do Idam e destaca encontro com agricultores do Rio Jacú

O pronunciamento do presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais, vereador Tião Teixeira (PTB), na sessão desta terça-feira, 02 de maio, foi dedicado à ação de Assistência Técnica de Extensão Rural (Ater), promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), no rio Jacú – Uaicurapá, de 24 a 28 de abril. O parlamentar participou de reunião na comunidade São João Batista do rio Jacú, acompanhado do membro da comissão, vereador Bertoldo Pontes (PSL), na noite de quarta-feira, 26 de abril.

No encontro no polo do rio Jacú, a convite do gerente local do Idam, Lucivaldo Pereira, o vereador manifestou integral apoio às reivindicações dos produtores rurais de Nova Canaã, Filadélfia, Mangueirão, São Benedito do Simão, Canarinho e São Sebastião. Durante discurso na reunião do Idam, o vereador ouviu atentamente os relatos dos produtores: Manoel Leonardo da Silva, de São Benedito da cabeceira do Simão, José Barbosa dos Santos, o Leão, da Filadélfia, Francisco Gaia Gomes, de São João do Jacú, sobre as dificuldades da agricultura de modo geral.

Sensibilizado com as colocações desses trabalhadores rurais, Tião Teixeira sugeriu reunião com os coordenadores das comunidades localizadas na calha do rio Jacú, após o encerramento o encontro do Idam, para conversar com as lideranças presentes e traçar um diagnóstico das principais demandas. Os coordenadores pontuaram as dificuldades enfrentadas no período de seca agravante do rio Uaicurapá, pois as comunidades da calha do Jacú ficam isoladas, devido à água chegar até as proximidades do porto de São João Batista.

O encontro proposto por Tião Teixeira teve a participação do coordenador de São João Batista, José Maria Menezes Paixão, coordenadora da Filadélfia, Zilza Tavares dos Santos Cardoso, coordenador de Nossa Senhora das Graças – Canarinho, Manoel Batista Martins e coordenador de Nova Canaã, Geziel Lima Assunção. Além dos membros da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais, o vereador Afonso Caburi acompanhou a ação do Idam no rio Jacú e também participou da reunião com os coordenadores de comunidades.

Ao discursar na Câmara Municipal de Parintins, Tião Teixeira disse que o objetivo da ação do Idam, concluída na semana passada no rio Jacú, contemplou os agricultores rurais com emissão de documentos emissão de documentos como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Declaração de Aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar (DAP), Cartão de Produtor Primário (CPP) e laudos de vistorias técnicas em propriedades. De 24 a 28 de abril, a base do Idam atendeu um total de mais de 200 produtores.

O vereador afirmou que o trabalho de Assistência Técnica de Extensão Rural realizado pelo Idam conta com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal de Parintins. Ao finalizar o pronunciamento, Tião Teixeira anunciou que, de 08 a 15 de maio, Caburi, Mocambo do Arari e Vila Amazônia recebem investimentos do Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com ação de crédito para os setores primário, secundário e terciário, com R$ 250 mil destinados para cada distrito.

Texto: Gerlean Brasil

