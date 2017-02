Marcley faz nova vítima e revolta familiares de Homero

A morte do funcionário do Lanche Harumi, Ronei Souza e Souza, 19, (nova vítima de Marcley), ocorrida nesta segunda-feira, 20, em Manaus, além de causar dor aos familiares do jovem, trouxe revolta a familiares e amigos do professor e subcoordenador do SENAI, Homero Ferreira de Souza, primeira vítima de Marcley Gama da Silva, 21.

Mensagens de indignação pela morte do jovem, foi postadas nas páginas de facebooks de amigos e familiares do professor do SENAI. Informações divulgadas no jornal Plantão Popular afirmam que o caso do jovem Ronei Souza(foto) será assumido pela advogada da família de Homero, Ellen Estefany Batista.

A advogada Ellen Batista está se programando para vim a Parintins nos próximos dias, “cobrar ao judiciário a celeridade processual e a revogação da decisão que colocou o assassino em liberdade. É um erro que precisa ser corrigido, o homicida segue a fazer mais vítimas”, manifestou a advogada. Ellen Estefany está devidamente habilitada como Assistente do Ministério Público e atuará nas primeira e segunda fases do Tribunal do Júri.

Condenação e os crimes

Marcley Gama foi condenado a 21 anos e seis meses, pelo assassinato do professor do SENAI, em Parintins, Homero Ferreira. O crime com requinte de crueldade aconteceu no dia 16 de agosto de 2013, no bairro Dejard Vieira. Marcley cumpriu somente três anos da pena. Em liberdade, voltou ao mundo do crime e novamente com requinte de crueldade, agrediu com pelo menos dez traçadas, em uma tentativa de assalto, ocorrida no dia 13 de fevereiro, na área do Circuito Escorpião (atrás do ginásio), Ronei Souza quando saía do trabalho na companhia da namorada. Ronei ainda foi levado a Capital do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Prisão de Marcley



Na manhã desta segunda-feira, 20, o portalcm7.com divulgou a prisão do homicida no município de Tarauacá, Estado do Acre. A reportagem entrou em contato com a Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, porém os policiais de plantão não souberam confirmar se realmente Marcley tinha sido preso fora de Parintins, mas a informação seria verificada.

