Marcelo Odebrecht diz que Dilma sabia da ‘dimensão’ das doações por caixa 2

O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sabia das “dimensões” das doações feitas pela empresa à campanha dela e de Michel Temer (PMDB) em 2014. Os valores a que ele faz referência em depoimento dado no início de março são as contribuições que alimentaram o caixa 2. Em nota, a petista nega que tenha ocorrido qualquer irregularidade nas contas de sua campanha à Presidência e classificou como “leviana” as declarações. O empresário afirma que doou R$ 150 milhões a chapa Dilma-Temer.

“A Dilma sabia da dimensão da nossa doação, e sabia que nós éramos quem doá… quem fazia grande parte dos pagamentos via caixa dois para [o marqueteiro] João Santana. Isso ela sabia”, disse Marcelo. Ainda de acordo com o empresário, a ex-presidente sabia que a contribuição da empreiteira “era grande”. “Ela nunca me disse que sabia que era caixa 2, mas é natural, é só fazer uma… ela sabia que toda aquela dimensão de pagamentos não estava na prestação do partido”, afirmou durante o depoimento. As informações foram divulgadas pela TV Globo.

Apesar das declarações, o empresário afirmou que nunca ouviu da petista que ela sabia que os repasses são estavam sendo feitos de forma regular. “Eu não sei especificar o momento em que eu tive essa conversa com ela, mas isso sempre ficou evidente, é que ela sabia dos nossos pagamentos para o João Santana. Isso eu não tenho a menor dúvida”, afirmou.

Em nota, a ex-presidente Dilma afirmou que sempre manteve relação “distante” do empresário, que ela afirmou ter “desconfiança”. A petista ainda afirma que o empresário precisa “apresentar provas e documentos” do que estava falando e que “jamais” pediu recursos a Marcelo Odebrecht. Dilma ainda rechaça o que tratou como “vazamentos seletivos” dos depoimentos.

Marcelo Ernesto/Correiobraziliense

Comentários

comentários