Marcela Marialva é a nova dona do Pavilhão Azul e Branco

A manauara Marcela Marialva, 24, foi escolhida democraticamente através de voto de integrantes do Conselho Arte, convidados, sócios e torcedores azulados, a nova Porta Estandarte do Boi-Bumbá Caprichoso.

O concurso para substituir Taynessa Brasil aconteceu no curral Zeca Xibelão, na noite deste domingo, 31. Ovacionada pelo público a cada apresentação, Marcela foi eleita com 66 votos. A nova item 5 azulada é de família tradicional da Rua José Luiz de Menezes, Centro da cidade.

A entrega do estandarte ao novo item foi feita pela prima Rosames Sueli Silva, última porta bandeira do boi da estrela na testa.

Sobre o momento, Marcela comenta que “estou muito feliz, mas não sei explicar esse momento de muita felicidade. A partir de agora representarei o meu boi e toda essa galera azul e branca com muita garra”.

Para o presidente Babá Tupinambá, “graças a Deus terminamos mais uma etapa com a realização do concurso. Estou muito feliz com a transferência do concurso, com a nova porta estandarte sendo escolhida tanto pelo júri técnico, pelas cem pessoas que tiveram acesso ao voto, como pelo público presente”. Babá acrescenta que “a partir de agora é começar o trabalho, lapidar e se Deus quiser vamos resgatar esse título de porta estandarte que há cinco anos não vem para o Caprichoso”.

Marcela Marialva – Natural de Manaus uma das maiores experiências vivenciada por ela em eventos culturais ocorre em Juruti onde defende o item “Guardiã Tribal” da Tribo Muirapinima.

O Diretor de Eventos, Helyandro Tavares, disse que “mais um evento grandioso no nosso Curral, que agora funciona o ano todo com a presença maciça da galera azul e branca”.

“A ex-Cunhã Poranga Izabel Souza (foto) foi uma a ser escolhida em um concurso dessa natureza, na administração do presidente César Oliveira, quando foram também selecionadas por um júri popular com 40 pessoas de vários segmentos da sociedade as Porta-Estandarte Analu Vieira e Rainha do Folclore Karla Thainá, sob o patrocínio da então gerente do Amazon River Hotel, Marcia Nogueira”, lembra o então Assessor de Imprensa da época, Carlos Frazão.

