Manauaras celebram a chegada de 2017 com muita animação na Ponta Negra

E 2017 chegou com muita animação, diversão e música na orla da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Desta vez a festa é comandada pelos artistas locais que variam nos diversos hits do momento, atendendo todos os gostos desde o rock, pop ao boi-bumbá e muito samba.

Quem veio pela primeira vez se encantou, como foi o caso da família da professora Gabriela Bezerra, 31. Ela e o esposo, o engenheiro Samuel Suenio,29, são paraibanos, mas estão morando em Manaus desde 2014. Tanto a família de Gabriela como do Samuel vieram conhecer Manaus pela primeira vez neste final de ano e aproveitaram o momento da festa para conhecer e festejar a chegada de 2017 na Ponta Negra.

“Estamos encantados com a alegria desse povo. Uma festa bem animada e uma acolhida incrível, a organização do réveillon de Manaus está de parabéns. Desde quando chegamos na Ponta Negra não tivemos nenhum problema é muito menos presenciamos algo. Nunca tínhamos passado a virada de ano fora de casa por precaução, mas fomos surpreendidos com a organização”, disse Gabriela.

Nos últimos 12 anos, a família da enfermeira Joelma Falcão, 42, passam o ano se planejando para confraternizarem a chegada do novo ano na orla da Ponta Negra. No caso da chegada de 2017 não foi diferente, a enfermeira chegou 5h deste sábado para organizar a barraca, mesas e garantir o espaço da família. Para a enfermeira a mudança do palco principal para a praia melhorou, mas para ela a organização do evento precisar focar nas demais estruturas.

“Somos os primeiros a chegar e os últimos a sair, logo gostamos de conforto. No caso da festa deste ano, a organização deu show na mudança do palco, porém perdeu muitos pontos com a falta de banheiro químico. No caso de nós que ficamos na arquibancada do anfiteatro, só há dois banheiros e todo o momento a fila é enorme fica complicado, fora isso o resto está uma maravilha”, comentou Joelma.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve presente minutos antes da chegada de 2017. Após a queima de fogos que durou 10 minutos, Arthur desejou prosperidade para a população que veio acompanhar a festa da virada na orla.

O prefeito, antes passou na Itajubá e também na Orla do Amarelinho. Arthur aprovou a festa na praia e afirmou que nos próximos 4 anos de seu mandato irá se dedicar ainda mais para fazer uma festa da virada rica em diversão para a população.

“Queremos fazer o bem para Manaus. Agora com o apoio do Marcos Rota iremos dedicar ainda mais nosso trabalho por Manaus. Que o meu povo aguarde por muitas melhorias”, informou o prefeito.

Isabelle Valois/ACRITICA/MANAUS(AM)

Foto: Clóvis Miranda

Comentários

comentários