Maná Produções, 15 anos em favor de Parintins

A empresa do empresário André Guimarães (foto) é a responsável pelos patrocínios do Festival Folclórico.

A Empresa oficial do Festival Folclórico de Parintins, a Maná Produções e Eventos completa esse ano, 15 anos atuando em favor de Parintins. A empresa do empresário André Guimarães (foto) é a responsável pelos patrocínios do Festival Folclórico, apoios, licenciamento de marcas, vendas de shows e outras ações comerciais, além de ser a representante legal da festa dos bois de pano, junto ao Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet.

Segundo André Guimarães, “são 15 anos que as vezes eu tenho a impressão que são 50, porque você acaba criando uma identidade não só com o evento em si, mas com a identidade cultural local”. André diz que tem um carinho muito grande pela cidade. “Hoje além dos aspectos comerciais que envolvem minha relação com Parintins e com os bois, tenho um carinho muito grande por ter relações afetivas. Minha esposa (Márcia Nogueira) é parintinense e também já ganhei título de cidadão parintinense, além do meu filho que mesmo tendo nascido em São Paulo e metade parintinense”, comentou.

Guimarães salienta que nesses 15 anos aprendeu muito, se tornando uma pessoa melhor. “Aqui aprendi a me dar com uma forma de política diferente daquela que eu estava acostumado, e aprendendo a respeitar acima de qualquer coisa, a cultura local”, destacou.

Patrocinadores

Ele informa que 60% da receita do festival vêm dos patrocinadores que esse ano têm a Coca-Cola, Rede, Brahma, Bradesco, Amazon Best, Acritica, Secretaria de Estado de Cultura, Tintas Alteza, Governo do Amazonas e a Prefeitura local. “Nossos patrocinadores vieram e vem para cá, porque o que nós aprendemos com Garantido e com o Caprichoso é traduzido a esses patrocinadores, mostrando o significado da cultura local, dessa cultura Internacional que é nativa, oferecendo a eles (patrocinadores) uma experiência para suas marcas, assocializando essas marcas a uma realização acima dos padrões normais, porque a nossa festa é diferente de tudo”, exaltou o empresário. União O Presidente da Maná Produções acrescenta que “o que a gente precisa definitivamente é que o poder público e a iniciativa privada diaaloguem como nós dialogamos com o prefeito Bi Garcia, que passou a atuar juntamente com a gente e a diretoria dos Bois e deu tudo certo. Esse ano, teremos um festival muito superior ao ano passado, além de oferecer ao visitante uma cidade limpa. Eu me sinto muito feliz por ter e por estar contribuindo com o sucesso dessa festa”. Novidades Esse ano a Maná Produções e Eventos passou a trabalhar nos currais oferecendo a inclusão social através do Braile e da Libras e isso é muito importante pra gente. Outra novidade anunciada é que pela primeira vez será montada uma tenda de 400 metros, sendo de 200 metros para cada lado do bumbódromo, para proteger os torcedores do sol e da chuva que enfrentarão as filas de acesso às arquibancadas do “povão” como chamam. Artistas fora da Ilha De acordo com André Guimarães, com o crescimento e sucesso desta festa, nossos artistas são exportados para trabalhar fora da cidade. “Esse ano tivemos no Carnaval de São Paulo – SP, 380 artistas parintinenses e mais de 300 no Rio de Janeiro – RJ. Nossos artistas hoje também já atuam no Sul do Brasil, em Dubai, na Europa, nos Estados Unidos e praticamente no mundo inteiro devido ao sucesso dessa festa”, concluiu.

Kedson Silva/ JI

