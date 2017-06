Mamografia volta a funcionar com espaço acolhedor em Parintins

A partir desta segunda-feira (05) as mulheres com exames de mamografia agendados no Hospital Regional Jofre Cohen serão recepcionadas em um espaço acolhedor. O local para acolhimento das mulheres terá além de uma decoração diferenciada, equipe com profissionais de enfermagem, psicólogo, assistente social, técnicos de enfermagem e administrativos. Serão 20 exames diários, sendo 10 pela manhã e 10 a tarde.

O prefeito em exercício Tony Medeiros disse que não é tão simples colocar Parintins de volta a normalidade, mas que hoje a cidade volta contar com serviços importantes como os exames de mamografia. “Mamógrafo, raio X, eletrocardiograma, ultrassons estavam com problemas e já estão em pleno funcionamento. Estamos trabalhando também com novo laboratório. Portanto, estamos conseguindo ter Parintins de volta ao normal e as pessoas podendo usufruir do que lhe é de direito”, afirmou Tony.

Segundo o secretário de saúde, Ronaldo Cardoso, um equipamento tão importante como o mamógrafo não pode ficar parado, enquanto que muitas mulheres necessitam dele para um diagnóstico preciso de sua enfermidade. “Era uma preocupação muito grande nossa o mamógrafo sem funcionar. A partir de hoje, receberemos as nossas mulheres para terem acesso a um diagnóstico preciso e em local melhorado e humanizado”, disse.

O diretor do Jofre Cohen, Josimar Marinho, destaca que com o empenho do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros, o trabalho preventivo se intensifica com o funcionamento do mamógrafo no Hospital. “A população pode procurar os centros de saúde que em caso de necessidade será encaminhada ao exame para que os problemas sejam resolvidos em tempo hábil”, salientou. Ele informou também que o Hospital Francisca Mendes, em Manaus, está responsável pelos laudos dos exames.

Para a vereadora Vanessa Gonçalves, o momento é de alegria, pois o mamógrafo voltou a funcionar com um espaço humanizado e dotado com profissionais capacitados. “Muita das vezes a mulher tem medo de fazer o exame e detectar logo a doença, mas quanto mais rápido se detectar o câncer, maior são as chances de cura”, ressaltou.

