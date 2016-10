Mais de mil atletas abrem Jogos Universitários nesta sexta-feira

Mais de mil atletas das universidades UEA, UFAM, UNOPAR, além do Instituto Federal do Amazonas – IFAM participam este ano da 8ª edição dos Jogos Universitários de Parintins (JUPIN). O evento esportivo é disputado nas modalidades de futsal, handebol, vôlei de quadra e de areia, queimada, dominó (dupla), atletismo, ciclismo e tênis de mesa (individual), nos naipes masculino e feminino.

A competição é organizada pelo Diretório dos Estudantes da Universidade do Estado do Amazonas(DRE/CESP) com apoio de acadêmicos da UFAM e da UNOPAR. “Essa competição tem o objetivo de integrar as universidades, fazendo com que os acadêmicos pratiquem algum tipo de esporte e tenham uma vida saudável, além de lhes proporcionar um momento de lazer, através do esporte”, destacou um dos coordenadores do evento, Marcelo Farias.

Uma reunião entre os dirigentes das equipes, na noite de quarta-feira, 19, em uma das salas da UEA, definiu o chaveamento dos times e tirou dúvidas dos dirigentes com relação a regulamento e tempo de jogo.

Abertura

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira, 21, no Ginásio de Esportes Elias Assayag, a partir das 19h. A concentração dos universitários-atletas será na Praça dos Bois, lado vermelho, às 18h, de onde sairá o desfile das delegações das universidades participantes, com faixas e bandeiras.

Através de sorteio ficou definido os jogos de abertura:

19:45h – QUIMININAS X LEF (Queimada fem)

20:05h – ADM. UFAM X QUIMININOS (Queimada masc)

20:25h – ADM X FISICA (Handebol masc)

20:50h – CRASS X NEW GEOGRAPHY (Handebol masc)

21:15 – FÍSICA X AS 3SF (futsal fem)

21:40h – ED. FÍSICA X NEW GEOGRAPHY (futsal masc)

22:05 – TNT X REAL UNOPAR (futsal masc)

22:30 – U.F.C UNOPAR X SERV. UFAM (futsal masc)

22:55 – IFAM X ADM. MANAGEMENT (futsal masc)

Segundo a coordenação os jogos serão realizados nos finais de semana para não atrapalhar o calendário estudantil das universidades.

Kedson Silva/JI

