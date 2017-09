Mais de dois mil atletas abrem Jogos Escolares Infantis

Cerca de quatro mil pessoas, dentre elas, mais de dois mil alunos/atletas de 16 centros infantis participaram no final da tarde desta terça-feira, 05, na Quadra Poliesportiva Silvio Miotto, da Cerimônia de Abertura da 3ª edição dos Jogos Escolares da Educação Infantil em Parintins. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal através da Secretária de Educação, SEMED, com apoio da Coordenação de Educação Infantil e da Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer da cidade, COMJEL, em comemoração aos 167 anos da elevação do Amazonas a categoria de Província.

A concentração das crianças acompanhadas de pais e professores aconteceu na Praça do Sagrado Coração de Jesus de onde saiu o desfile das escolas participantes, com faixas, cartazes, bandeiras, bicicletas enfeitadas, crianças caracterizadas de personagens infantis, percorrendo as ruas da Ilha até a Quadra Silvio Miotto.

A Solenidade de Abertura, contou com a presença do secretário de Educação, João Costa e do presidente da Câmara Legislativa, vereador Maildson Fonseca que representou a Prefeitura Municipal no evento e abriu oficialmente a realização dos jogos. “A Secretaria de Educação está de parabéns mais uma vez, por apoiar a equipe de esporte e de todo o ensino infantil nessa terceira edição desses jogos. Afirmo que a Prefeitura de Parintins a qual hoje estou representando, sempre estará incentivando eventos como esse de grande importância para a vida escolar e para a vida social de cada uma dessas crianças que amanhã participarão da socialização através das disputas esportivas, acreditando que futuramente sairão daqui grandes atletas”, destacou Maildson.

A tocha olímpica foi conduzida por representantes de cada um dos centros infantis, com o aluno do Centro Infantil Sementinha, Otávio Rafael Miranda acendendo a Pira Olímpica, a exemplo do costume grego, seguido pelo juramento dos atletas e pela execução do Hino Nacional Brasileiro, entoado pela professora Joelma Pontes.

Durante a programação foram realizados shows culturais com apresentação das crianças dos Centros Infantis Novo Horizonte, Chapeuzinho Vermelho e Pequeninos de Nazaré que emocionou a todos, encenando a música “Salve o Nosso Planeta”, sensibilizando a comunidade parintinense sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Amanhã, 06, a partir das 7h, acontece na Quadra Silvio Miotto as disputas esportivas.

Kedson Silva/JI

